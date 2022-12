Nord : le musée Matisse du Cateau-Cambrésis agrandi et restructuré

Le 19 décembre 2022, à quelques jours de Noël, la visite du chantier de l’extension du musée Matisse au Cateau-Cambrésis (Nord) est un peu froide et humide. A l’intérieur des 2400 m2 de l’équipement existant brillent heureusement les couleurs de l’artiste natif de la ville et dont les œuvres disposeront à la mi-2024 d’un nouvel écrin repensé et plus vaste.