Nice: le projet de Carrilho da Graça et Chemetoff pour l’extension de la promenade du Paillon dévoilé

Lundi 14 février, à Nice, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d’Azur a dévoilé le projet d’Alexandre Chemetoff et João Luís Carrilho da Graça, membres du groupement de maîtrise d’œuvre qui va poursuivre vers le nord la coulée verte du Paillon. L’aménagement, qui représente un linéaire d’environ un kilomètre et huit hectares, s’accompagne de la réhabilitation complète d’un ensemble abritant le musée d’art moderne et d’art contemporain (Mamac) et la bibliothèque Louis-Nucéra.

Quinze jours après l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, réunie en jury, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d’Azur, a dévoilé, ce 14 février, le projet lauréat de l’extension de la promenade du Paillon, espace vert de 12 hectares inauguré en 2013 au centre de Nice (Alpes-Maritimes).

L’architecte João Luís Carrilho da Graça, associé à l’architecte, urbaniste et paysagiste Alexandre Chemetoff, vont poursuivre l’œuvre du paysagiste Michel Pena, le concepteur de la première coulée verte aménagée au-dessus du fleuve Paillon, entre la mer et le théâtre national de Nice (TNN).

Redonner de l’air

Les deux concepteurs se sont partagé la tâche pour dédensifier et redonner de l’air aux abords du fleuve côtier du Paillon, couvert et support de construction des années 1870 jusqu’aux années 1980. Alexandre Chemetoff s’occupera plus particulièrement de l’aménagement paysager du nouveau tronçon qui va partir de la rue Bourgada, à l’ouest, jusqu’au palais des Expositions, rebaptisée à l’occasion Palais des Arts et de la Culture, à l’est. Sur un linéaire d’environ un kilomètre, à peu près équivalent à la première partie déjà réalisée, et une surface de huit hectares, l’architecte, urbaniste et paysagiste a imaginé plusieurs cheminements ouest-est et une dizaine de traverses nord-sud, ainsi que cinq bassins. Ces derniers seront alimentés par les eaux de pluie recueillis dans le Paillon étanché.

