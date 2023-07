Moniteur Innovation Day : les transitions au cœur des débats

© Bruno Levy/ Le Moniteur

Parmi les quatre keynotes de la journée, on retiendra par exemple la présentation par Franck Boutté (Grand Prix de l'urbanisme 2022) et David Marchal, du guide de « La Rue Commune », un guide méthodologique qui traite du sous-sol, du sol, des façades, des toitures, du mobilier et des règles d’usage de la rue et qui sert à identifier les possibilités d’amplifier la place des piétons et de la biodiversité en ville.