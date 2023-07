Métropole lilloise : sprint en équipe sur l’A1

Chaque heure compte sur l’A1. En cinq semaines 115 000 m2 de chaussée et sept ponts seront remis à niveau sur les troncs communs de l’A1 et l’A22 au sud de Lille. Le tronçon de 4 km, sur lequel circulent habituellement 100 000 véhicules par jour en moyenne et qui comporte jusqu’à cinq voies, est totalement fermé à la circulation dans le sens Paris-Lille depuis le 10 juillet et cela jusqu’au 13 août. Aperçu en image d’un chantier millimétré sur lequel dépasser les délais n’est pas une option.