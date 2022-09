Métropole lilloise : les XXe rencontres de la construction Cobaty examine La Bourgogne à la loupe

Après deux ans d’annulation pour cause de pandémie, Cobaty Lille a réuni le 12 septembre 2022 environ 250 invités à l’hôtel de ville de Tourcoing pour sa XXe édition des rencontres de la construction. Objectif : décrypter les enjeux du plus gros des projets du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de la métropole Lilloise. A savoir, celui qui se déploie sur le quartier de la Bourgogne et ses 100 ha, 7000 habitants, 2800 logements et 440 millions d’euros HT d’investissements sur 15 ans.