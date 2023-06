Marseille sous l’œil d’Europan

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Europan France réunit le 2 juin à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, les porteurs de projets des dix sites français sélectionnés dans le cadre de la 17e édition du concours d’idées européen réservé à des architectes, urbanistes et paysagistes de moins de 40 ans pour une réunion à mi-parcours. Ils auront notamment à plancher sur trois sites situés aux franges de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée au nord de Marseille.

« Villes vivantes. Ré-imaginer des architectures en prenant soin des milieux habités », voici le thème choisi par l’association Europan pour la 17e édition de son concours d’idées qui invite depuis près de vingt ans des professionnels, qu’ils soient architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, géographes, écologues, etc., de moins de 40 ans à plancher sur des sites en transition proposés à la réflexion par des collectivités et aménageurs.

Le 2 juin, à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, Brice Huet, directeur par intérim de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, Hélène Fernandez, directrice adjointe au directeur général des patrimoines et de l’architecture, chargée de l’architecture, Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine, et Alain Maugard, président d’Europan France, vont réunir les collectivités et aménageurs, porteurs de projets des dix sites français retenus pour une journée d’échanges.

Celle-ci permettra notamment de prendre la mesure du périmètre de réflexion d’une quinzaine d’hectares, situé aux franges de l’opération d’intérêt national (OIN) Euroméditerranée à Marseille, proposé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille et l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM).

[...]