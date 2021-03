Lesaffre mise sur le sandwich

Une croute dure et lisse, un cœur moelleux et 51 cm d'épaisseur. Pour réaliser le gros œuvre son futur siège de 23 000 m2 en train de lever à grande vitesse dans la métropole lilloise, l'entreprise Lesaffre a misé sur un procédé encore peu répandu : un béton « sandwich ». Deux murs de béton sont coulés autour d'un isolant afin d'obtenir à la fois d'excellentes performances thermiques et un joli voile clair qui restera apparent. Visite en image d'un chantier où les murs sont choyés.