Les Trophées Placo 2022, à la pointe de l’excellence

© 2022 Raphael Demaret

Prix du Jury :

Église Saint-Vincent, Cabrières-d’Avignon (84) - Entreprise : Atelier Zambelli Patrick (1-3 salariés)

Maître d’ouvrage : Commune Cabrières-d’Avignon

Dates de chantier : avril à juin 2020

Dans cette église de 1787, les ornements intérieurs, les moulures et les décors en gypse étaient fortement dégradés. L’Atelier Zambelli, labellisé Entreprise du patrimoine vivant, a été missionnée pour restaurer à l’identique le retable du XVIe siècle, fait de sculptures en plâtre teintées selon la technique de stuc-marbre (plâtre et pigments naturels reproduisant l’aspect du marbre), un savoir-faire unique détenu aujourd’hui par seulement quelques entreprises. Ce projet a nécessité un travail préalable minutieux : analyse et compréhension de l’ouvrage, identification des teintes des pigments, relevé des parties à reconstituer, création de gabarits. Les ouvrages ont ensuite été consolidés et curés, les moulures et sculptures en plâtre reconstituées, et le stuc-marbre rebouché et façonné. « L’enjeu était de restaurer un autel d’église à l’état de ruine, pour qu’il reste d’aplomb encore 300 ans. J’ai utilisé le Molda 3 pour le liant avec le mur ancien et le Lutèce, que j’ai tamisé dans un bas de femme, pour la finition et le mélange avec les pigments. Ces matériaux sont fabuleux car ils répondent aux enjeux du futur tout en permettant de préserver l’ancien » confie le Maître Artisan en métiers d’art Patrick Zambelli.