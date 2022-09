Les prix de la construction durable du Grand Est 2022 soignent la nature

Fidèle à une tradition remontant à 2017 à l’échelle du Grand Est et à 2006 en Lorraine, le centre régional de ressources et promotion de la construction durable Envirobat a dévoilé le palmarès 2022 des exemplaires d’aménagement et de bâtiments jugés exemplaires en la matière, depuis le pilotage du projet jusqu’à sa livraison et son début de vie.