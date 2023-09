Le véhicule utilitaire à l'heure électrique

© © Mercedes-Benz AG

eCitan, l'utilitaire urbain de Mercedes

Ce petit utilitaire 100 % électrique facilite les livraisons en centre-ville, tout en présentant un espace de chargement de 11 m3 et une autonomie de 285 km en cycle mixte. Sa batterie de 45 kWh se recharge de 10 à 80 % en 38 minutes sur une borne de charge rapide CC (jusqu'à 75 kW), en 4,5 heures (11 kW) ou 2,5 heures (22 kW). La cabine ergonomique est équipée de nombreux rangements et d'un écran central tactile. Les systèmes d'aide à la conduite, tels que le freinage d'urgence assisté et l'assistant de maintien de voie, assurent une conduite sécurisée et sans stress. En option, la climatisation et le chauffage par pompe à chaleur limitent fortement la consommation électrique du véhicule.