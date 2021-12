Le palmarès de la pierre naturelle, vitrine d’une filière renaissante

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer France Supprimer Pierre Supprimer Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Valider Valider

La proclamation des lauréats de la sixième édition du concours « Construire en pierre Naturelle au XXIème siècle » a suscité ce cri du cœur : « Si on nous avait dit, voici 10 ans, qu’un tel palmarès était possible, nous n’y aurons pas cru », s’est exclamé Jean-Louis Vaxelaire, président du syndicat national des roches ornementales et de construction (SN Roc), le 30 novembre au salon de la pierre naturelle Rocalia.

1/5 Carrés de Lenfant © Battesti Associés Prix spécial du jury aux carrés de Lenfant 1400 entreprises se partagent les 6 immeubles de deux étages à la périphérie d'Aix-en-Provence. "La pierre leur donne de la visibilité. Elle a apporté de la dignité aux compagnons qui l'ont mise en oeuvre, puis aux salariés qui n'ont pas l'impression de travailler dans un hangar", souligne l'architecte. Maître d'ouvrage: SCI Carrés de Lenfant, Figuière Promotion. Architecte: Battesti Associés. Entreprises de la pierre: Carrières de Provence, Technique Pose, Tonino. Matériaux: pierres de Castillon-du-Gard. Close Lightbox 2/5 logements à Plan-les-Ouates © 11h45 Photographies d'architecture Prix du logement pour un programme mixte à Plan-les-Ouates Les 65 logements sociaux et en accession du seul lauréat non français se distingue par ses 25 m de hauteur et ses détails sculptés, sur une construction parasismique de 3000 m2 sans béton ni acier intégré à la pierre. Maître d'ouvrage: commune de Plan-les-Ouates (Suisse). Architecte: Perraudin Archiplein Consortium. Entreprises de la pierre: France Pierre, Carrière de Provence. Matériaux: Pierre de Bretigny, pierre de Migné, et pierre d'Estaillades. Close Lightbox 3/5 Groupe scolaire d'Opio © Teissier Portal Prix bâtiment d'activités pour le groupe scolaire d'Opio "Les angles non droits nous ont poussés à travailler mieux que d'habitude", commente Nathalie Teissier, architecte du bâtiment compact qui offre des vues sur le paysage lointain. Maître d'ouvrage: SPL Sofia, commune d'Opio. Architecte: Teissier Portal. Entreprises de la pierre: Tonino, Carrières de Provence. Matériaux: Pierre d'Estaillades. Close Lightbox 4/5 Logements et commerces à Paris © DR Prix de l'intégration urbaine pour des logements et commerces à Paris Sur 178 m2 et six niveaux, l'ouvrage associe un local d'activités et neuf logements sociaux: "Un exercice d'équilibriste", selon l'architecte. Maître d'ouvrage: RIVP. Architecte : Raphaël Gabrion. Entreprises de la pierre: Philippe D'Art, Rocamat, Ouachée Corpechot. Matériaux: pierre de Saint-Maximin. Close Lightbox 5/5 Office du tourisme de Blaye © Arthur Pequin Grand prix pour l'office de tourisme de Blaye Face à la citadelle de Vauban, le bâtiment de quatre niveaux offre un belvédère panoramique au public. Maître d'ouvrage: communauté de communes de Blaye. Architectes: Gayet-Roger. Entreprises de la pierre: TMH, France Pierre Poutou-Charentes, Les pierres de Frontenac. Matériaux: pierres de Frontenac et pierre de Bretignac. Close Lightbox

Les extracteurs de pierres naturelles n’en reviennent pas : « Je suis bluffé par ce que j’ai vu. De belles années s’ouvrent devant nous », rayonne le granitier vosgien Jean-Louis Vaxelaire, président du syndicat national des roches ornementales et de construction (SN Roc), co-organisateur du concours « Construire en pierre Naturelle au XXIème siècle » avec la revue Pierre Actual. La sixième édition s’est jouée le 30 novembre à Lyon, au salon Rocalia.

Des prix compétitifs

Les 22 dossiers répartis en cinq catégories montrent la capacité de la pierre massive à répondre aux attentes de toutes sortes de maîtres d’ouvrage, y compris dans les budgets serrés des bailleurs sociaux ou dans les contraintes logistique imposées par des parcelles étroites de centre-ville. La jeunesse des architectes lauréats renforce la joie palpable de la filière, perceptible lors de la cérémonie de remise des prix.

Les chantiers ont parfois poussé les entreprises à sortir de leurs habitudes : « Grâce à des gros projets comme le groupe scolaire d’Opio, je bosse avec des copains. A plusieurs, ça marche mieux et ça va plus vite », exulte Paul Mariotta, dont les carrières ont fourni plusieurs projets primés.

Les indications géographiques payent

Certes, la géologie ne met pas les territoires sur un pied d’égalité, pour offrir l’accès aux marchés de gros œuvre à partir de carrières de proximité : un privilège surtout réservé aux régions méditerranéennes et à l’Ile-de-France, ainsi qu’au grès des Vosges. Mais le palmarès du concours n’en reflète pas moins un courant porteur, y compris pour les extracteurs et transformateurs actifs dans les marchés de dallage.

Pour ces derniers, les « belles années » évoquées par Jean-Louis Vaxelaire passent souvent par indications géographiques (IG) désormais accessibles aux produits industriels : après les granitiers bretons qui ont ouvert la voie, la pierre de Bourgogne a suivi, rejointe par celle d’Arudy (Pyrénées Orientales), ainsi que la pierre marbrière de Rhône-Alpes, « soit quatre des 12 IG non alimentaires homologuées à ce jour », décompte Fabrice Descombes, président de l’association Pierres de Bourgogne (29 adhérents, dont 14 certifiés) et de l’association des indications géographiques industrielles et artisanales (Afigia). Les prochains dossiers concerneront la Dordogne, le midi, la Charente, les granits des Vosges et ceux du Tarn.

Consolidation juridique

Avec un bond de 30% qui a hissé son chiffre d’affaires à 1,3 millions d’euros cette année, son entreprise Les ateliers Pierre de Bourgogne, spécialisée dans la taille de roches issues de trois carrières du châtillonnais à Baigneux-les-Juifs (Côte-d’Or), ressent les effets du retour vers l’authenticité, consolidé par la justice, après 120 courriers recommandés et mises en demeure recensés en trois ans.