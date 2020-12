Le chantier d’évacuation de la poutre effondrée à Austerlitz en images

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ile-de-France Supprimer Grand Paris Supprimer infrastructure Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

Vendredi 7 décembre, le premier morceau de ce coffrage a été évacué. A ce stade, la cause de l'incident n'a toujours pas été communiquée.

1/8 Le chantier © Leon Grosse - Freyssinet Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, un coffrage de 370 t s'est effondré sur le faisceau de voies d'Austerlitz, à Paris. Close Lightbox 2/8 Les échafaudages © Leon Grosse - Freyssinet Découpage des aciers au chalumeau dans la partie évidée de la poutre. Close Lightbox 3/8 Le chantier côté Avenue de France © Leon Grosse - Freyssinet Un des étaiements a été mis en place côté Avenue de France Close Lightbox 4/8 Le marquage avant sciage © Leon Grosse - Freyssinet Des carottages et des marquages ont été réalisés sur la poutre en prévision des premiers sciages Close Lightbox 5/8 Des outils spécifiques © Leon Grosse - Freyssinet Différents outils sont utilisés pour le sciage de la poutre Close Lightbox 6/8 Un chantier spectaculaire © Leon Grosse - Freyssinet Vue d'une partie du coffrage effondré côté Avenue de France Close Lightbox 7/8 Un premier bloc évacué © Leon Grosse - Freyssinet Un premier morceau de 10 t de coffrage a été évacué vendredi 7 décembre Close Lightbox 8/8 Dépose avant évacuation © Leon Grosse - Freyssinet Les morceaux est d'abord installé sur un camion avant d'être évacué par voie ferrée. Close Lightbox

Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, le coffrage destiné à réaliser une poutre en béton s’effondrait au-dessus du faisceau ferroviaire d’Austerlitz, sur les voies du RER C, à Paris. Cet incident, qui s’est déroulé dans le cadre du chantier de construction de la ZAC Rive Gauche, a interrompu la circulation des trains, qui n’a toujours pas été rétablie.

Sécuriser le site

Les opérations d’évacuation, spectaculaires, ont débuté jeudi dernier. « La zone a d’abord due être sécurisée avec la pose d’étaiements au-dessus du platelage des voies ferrées », a indiqué Freyssinet au Moniteur. Le coffrage a ensuite été marqué en prévision de son découpage, qui s’effectue à l’aide d’outils de sciages spécifiques. « Selon que la coupe sera transversale ou longitudinale, nous ne recourrons pas aux mêmes méthodes », a précisé l’entreprise.

Afin de pouvoir être facilement évacuée, la poutre, qui pèse 370 t pour 45 m de long et 8 m de haut, doit être découpée en plusieurs morceaux de 10 t chacun. Ceux-ci seront ensuite levés un par un, à la grue. Le premier tronçon, d’un poids de 10,7 t, a été enlevé vendredi 7 décembre aux alentours de 11h. Pour le levage, les deux plus grosses grues ferroviaires de France ont été acheminées. Deux autres grues d’appoint sont également sur place et 350 t de matériel supplémentaire ont été acheminées en prévision des opérations.

Scier puis lever

Des trains spéciaux ont par ailleurs été prévus pour l’évacuation des blocs. Plus de 150 personnes travaillent jour et nuit pour préparer et réaliser les travaux de sciage et d’élingage et l’évacuation des éléments découpés de la poutre. L’ensemble de l’évacuation devrait toutefois prendre plusieurs jours et se terminer en milieu de semaine, vraisemblablement le jeudi 10 décembre, selon les informations transmises au Moniteur.

Lorsque les opérations de dégagement auront été effectuées, la SNCF pourra intervenir sur la remise en état des installations ferroviaires, et communiquer sur la remise en service du trafic ferroviaire. A l’heure actuelle, la cause officielle de cet incident n’a pas été communiquée. L’enquête est toujours en cours, a indiqué Freyssinet.