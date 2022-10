Le BIM d'Or 2022 pour la numérisation du Grand Palais à Paris

© Chatillon Architectes

A grand monument, grande complexité. Pour restaurer l’emblématique Grand Palais à Paris, les équipes de l’agence Chatillon architectes et d'Ingérop fonctionnent en cellule intégrée au sein de l’édifice depuis 2020. Leur objectif : réaménager les 77 000 m² de volumes existants et les mettre en conformité avec les normes actuelles de confort et de sécurité. Pour ce faire, 35 maquettes numériques compilent 15 Go de données et plus de 150 000 objets, hébergés sur un serveur sur site.

Il a tout d’abord fallu représenter le plus fidèlement possible la géométrie de ce monument centenaire. Les tracés géométriques des 3 000 plans d’archives superposés à des nuages de points et à des relevés géomètres ont permis d’établir un diagnostic patrimonial numérique. Les maquettes, complétées de simulations aérauliques et thermiques, ont ensuite servi à la conception puis à l’exécution. À l’issu des travaux, contraints par la date d’ouverture des Jeux Olympiques et paralympiques 2024, la maquette pourra être réutilisée par le client pour son exploitation et l’évolution de bâtiment.

Intervenants : MOA : Réunion des Musées Nationaux. MOE : Chatillon Architectes (mandataire). BE : Ingerop, Igrec, Cicad, 8'18', Acoustique Vivié et associés, Aubépine, DAL, Arcora, Roux Ingénierie. Entreprises principales : Atelier Perrault, Verre et Métal, Chevalier, UTB.



Logiciels : Revit, Navisworks, ReCap, Oasys GSA, Advance Design, Ansys Fluent, Urbawind, Dynamo, Unity, Enscape