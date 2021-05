La terrasse d'une bastide métamorphosée avec des matériaux locaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Terrassement Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Drôme Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce projet de reconfiguration d’espace extérieur, co-conçu par Val Drôme Paysage et les propriétaires du lieu, s’est traduit notamment par un nivellement du terrain, la suppression d’un massif envahissant et la création d’ouvrages maçonnés, dont une remarquable fontaine.

1/9 Vue de la terrasse remodelée © Cyrille Maury La terrasse de cette bastide drômoise a été remodelée par l'entreprise Val Drôme Paysage. Close Lightbox 2/9 Le modelage du terrain Après avoir retiré le dallage existant en gravillons lavés, déplacé des canalisations et supprimé le massif de plantes central, près de 20 tonnes de graviers, terre, sable et béton ont été utilisés pour rattraper les niveaux et créer deux terrasses de 50 m² chacune. Close Lightbox 3/9 Le bar en construction À l’intersection des deux terrasses, le bar est construit en parpaings doublés de pierres locales. Close Lightbox 4/9 Le bar fini © Cyrille Maury Mesurant 3 m de long par 1,80 m de large, il est surmonté d’un grand plateau en marbre poli. Close Lightbox 5/9 La fontaine en construction Les murets de la fontaine sont en pierre naturelle et les rebords, le fond et le déversoir en pierres reconstituées de l’Atelier de Vezé (groupe Alkern), choisies pour leur qualité de finition et leur aspect rustique en harmonie avec la bâtisse. Close Lightbox 6/9 La fontaine finie © Cyrille Maury Fonctionnant en circuit fermé, la fontaine comprend une sortie basse de vidange et une étanchéité mastic sur l’ensemble du cuvelage. Close Lightbox 7/9 La circulation © Cyrille Maury La réunification des deux terrasses fluidifie désormais la circulation entre les espaces extérieurs. Close Lightbox 8/9 Côté piscine © Cyrille Maury Les nouvelles dalles en calcaire dur de différents formats proviennent de la carrière Eyzahut, située à 25 km. Close Lightbox 9/9 Vincent Chazalette © Cyrille Maury Vincent Chazalette, dirigeant de Val Drôme Paysage. Close Lightbox

Imbriquée entre le bâtiment en L et son annexe, segmentée en différents paliers et envahie par un massif de verdure central, la terrasse de cette bastide au sud de Valence (Drôme) était peu accueillante. Le massif végétal a été supprimé, les niveaux égalisés par des remblaiements et plusieurs ouvrages maçonnés ont été conçus.

« Le but de ce chantier était de créer de beaux espaces en utilisant un maximum de matériaux locaux, précise Vincent Chazalette, dirigeant de Val Drôme Paysage. Nous avons réalisé plusieurs esquisses pour obtenir des surfaces équilibrées, de plain-pied avec le salon, la cuisine et la chambre, tout en gérant les pentes. Puis nous avons choisi les dalles et dessiné le bar et la fontaine. Pour moi, la présence d’une fontaine fait en grande partie le charme d’un extérieur et je suis très attentif à son intégration. Le fait d’associer, ici, la pierre naturelle pour les murets du bassin à une pierre reconstituée pour le rebord, le décor et le déversoir lui donne un aspect élégant sans être prétentieux. Ce choix est le fruit d’une recherche commune avec les propriétaires. Une création d’autant plus importante pour eux qu’il existait auparavant sur le terrain une fontaine dont le puisage s’était tari. »

Le chantier s’est déroulé durant deux mois au printemps, avec trois compagnons, et, comme principale difficulté, l’accès compliqué des engins qui devaient traverser 300 mètres de jardin sans l’endommager.

Entreprise: Val Drôme Paysage

Lieu : Aouste-sur-Sye (Drôme)

Dirigeant : Vincent Chazalette

Création : 1989

Effectif : 10 salariés

Activité : aménagements extérieurs, jardins, entretien