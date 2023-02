«La Puce à l’Oreille» bondit à Montreuil

Créé en 2009, ce collectif d’ingénieurs du son, de monteurs son, de musiciens et de mixeurs, vient de prendre possession de ses nouveaux locaux...

Le programme confié à WAO Architecture et Aurélien Chen par La Puce à l'Oreille, consistait à tirer parti de l’héritage industriel de locaux à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour y organiser l’espace et y installer : six studios (un auditorium de mixage, trois studios de montage son et deux studios hybrides son/image), une salle de réunion, un espace de tournage et des lieux pour la détente. Le tout en mettant en valeur l’architecture industrielle et des éléments de charpente bois.

Les exigences acoustiques (isolement horizontal et vertical entre locaux, aux bruits aériens et aux bruits d’impact, ainsi que le traitement interne des studios) ont conduit à la mise en œuvre d’isolants biosourcés (ouate de cellulose, laine de bois et «Métisse» issu du réemploi de textiles). L’ossature des studios et les parements intérieurs sont réalisés en bois. Portes existantes et tablettes bois ont également fait l’objet d’un réemploi.

Des panneaux acoustiques sur mesure ont également été dessinés, inspirés de la cymathique, cette «science» de la visualisation des vibrations acoustiques développée au XVIIIe siècle par le physicien allemand Ernst Chladni (1756-1827), à l’aide de poudre de lycopode disposée sur une plaque métallique en vibration.