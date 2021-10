[En images] : La Plateforme du bâtiment inaugure à Paris un concept B to B to C

dossier Inspiration retail : Tour de France des derniers concepts

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a ouvert un nouvel outil de 400 m² dédié « rénovateurs urbains ». Son nom : La Matériauthèque.

1/8 La Matériauthèque, La Plateforme du bâtiment à Paris La Matériauthèque a été co-construit, à partir de juin 2019, « dans une démarche de design thinking impliquant 100 artisans, 130 collaborateurs, 30 clients finaux et de nombreux fournisseurs.» Le concept a été testé sous forme de magasin éphémère avant de prendre la forme d’un espace de 400 m². Close Lightbox 2/8 1 espace d'accueil-0007-hd_ © © Joseph Melin « Cet espace est dédié aux rénovateurs urbains –artisans dans le jargon de La Plateforme- qui souhaitent non seulement gagner du temps mais aussi valoriser leur savoir-faire auprès de leurs clients finaux (le particulier, Ndlr), explique son directeur général, Jean-Louis Bolard. Les artisans perdent beaucoup de temps dans la dernière ligne droite du chantier, lorsque leurs clients ont du mal à choisir les produits de finition ou hésitent sur les solutions techniques les plus appropriées. » Close Lightbox 3/8 La matériauthèque, La Plateforme du bâtiment L'espace est découpé en quatre zones: la Matériauthèque, la Soluthèque, l'Inovathèque et l'Espace de travail collaboratif. Close Lightbox 4/8 2-Espace Materiautheque 1 Dans la Matériauthèque, les artisans y trouverons des produits de finition et de décoration dont notamment une offre large en revêtements de sol (carrelage, flooring, parquet...), de la peinture mais aussi de l'appareillage, des sanitaires et de l'éclairage. Soit près de 1500 références. Close Lightbox 5/8 La Matériauthèque, La Plateforme du bâtiment A noter que les professionnels et les clients finaux découvriront en exclusivité la nouvelle gamme de la Plateforme : le béton ciré. Close Lightbox 6/8 3-EspaceSoluthèque 2 Dans la Soluthèque, les professionnels du bâtiments trouveront des solutions en réponse aux

problématiques spécifiques de chantiers urbains : confort thermique, acoustique, qualité de l’air intérieur, adaptabilité… Close Lightbox 7/8 La Matériauthèque, La Plateforme du bâtiment Et dans l'Innovathèque, il découvriront l'impression 3D et des produits innovants qui répondent aux enjeux environnementaux et s’appuient sur le savoir-faire d’entreprises locales comme la brique écologique Fabrik, la béquille autonettoyante Skoon... Close Lightbox 8/8 5-Espace de formation-d'échange-de travail 2 Les espaces de travail ont été penser pour échanger entre pros, se former et bénéficier de services inédits comme, par

exemple, la réalisation de planches de style pour chacune des pièces d’une habitation ou d’un commerce. Close Lightbox

Depuis deux ans, porté par le projet de vision partagée Cap 2025, La Plateforme du bâtiment ne cesse de proposer de nouveaux outils pour « intensifier sa proximité physique et digitale » auprès de sa clientèle professionnelle, plus particulièrement urbaine. Après la présentation en 2020 des formats City et Comptoir –toujours en cours de déploiement-, l’enseigne multispécialiste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a inauguré officiellement, le 12 octobre 2021, son dernier projet : La Matériauthèque.

Implanté boulevard Jules Ferry dans le 11e arrondissement parisien, à quelques mètres d’une agence Comptoir de la Plateforme du bâtiment, ce lieu propose sous un même toit « l’ensemble des produits de finition et solutions innovantes que les artisans peuvent proposer à leur client final (le particulier, Ndlr) dans un cadre inspirant » du lundi au vendredi, de 09h00 à 19h00, et le samedi de 09h00 à 18h. Depuis son ouverture en avril dernier, la dizaine de conseillers de ce concept B to B to C ont accueilli plus de 1000 visiteurs (clients pros et clients finaux).