La France lance une capsule temporelle vers la Biennale de Venise

Une structure hémisphérique en métal se posera dans le pavillon français durant la prochaine Mostra internationale d’architecture, qui ouvrira fin mai dans la cité lagunaire italienne. Les commissaires de l’exposition veulent en faire un laboratoire d’espace, d’imaginaire et de questionnement sur notre manière d’habiter la planète.

Trois semaines après la présentation officielle de la 18e Biennale internationale d’architecture de Venise (Italie) par sa commissaire générale Lesley Lokko, la France a dévoilé le contenu de son pavillon qui ouvrira, comme la Mostra, du 20 mai au 26 novembre 2023. L’équipe pluridisciplinaire sélectionnée par l’Institut français s’est expliquée sur la forme et sur le fond du projet, maquettes et bruitages à l’appui, lors d’un grand oral organisé le 14 mars dans l’amphithéâtre d’honneur des Beaux-Arts à Paris (VIe).

«Nous avons fait le pari d’une architecture, et pas d’une exposition, pour être dans la prospective et non la rétrospective», affirme d’emblée l’architecte Gilles Delalex, associé à Yves Moreau au sein du Studio Muoto. Ensemble, avec le scénographe Georgi Stanishev, ils sont les commissaires du pavillon de la France cette année. Leur idée : construire une structure hémisphérique en métal à l’intérieur du bâtiment néoclassique situé dans les Giardini de la Biennale. A l’image du globe terrestre, celle-ci se compose de méridiens et de parallèles réalisés à l’aide de platines d’acier boulonnées entre elles.

[...]