La délicate déconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn arrive à son terme

Les parties immergées du tablier qui s’était effondré fin 2019 ont commencé à être extraites du Tarn. Un chantier délicat qui nécessite en particulier de recourir à des plongeurs.

Démarré au début de l’année 2021, le chantier de déconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) entame une phase délicate. Placée sous enquête judiciaire, l’opération d’enlèvement des restes de l’ouvrage effondré en novembre 2019 consiste désormais à retirer les parties immergées dans le Tarn - à savoir le tablier de 600 t tombé à l’eau au moment de l’accident, ainsi que le camion et son chargement, une foreuse de 35 t.

Extraction du tablier en cours

La foreuse a été extraite le 29 juillet 2021 grâce à une grue. L’extraction du tablier, elle, a commencé début août.

L’enlèvement de cette pièce monumentale s’avère être l’opération la plus longue et la plus compliquée du chantier. Les investigations ont d’abord consisté à effectuer des prises de vues aériennes et sous-marines par drones et à l’aide de plongeurs. Pour gagner en visibilité, le tablier a été scanné en 3D. « Ce travail de numérisation nous a permis de confirmer les zones d’instabilités et les fragilités repérées lors des prises photos », explique Christophe Dudouet, chargé d’études ouvrages d’art au Conseil départemental du Tarn. Avant d’intervenir, il a également fallu enlever les arbres charriés par les précédentes crues qui étaient coincés dans les débris de la carcasse.

