La Cité universelle : un ovni se pose à la Porte de Pantin

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Lauréat de l’appel à projets urbains innovants Réinventer Paris II, ce bâtiment de plus de 30 000 m2, qui regroupera notamment une salle omnisport, des bureaux et un hôtel a été conçu pour accueillir toutes les formes de handicap. Ce projet est porté par GA Smart Building accompagné de Baumschlager Eberle Architekten et Studio Montazami. Les travaux devraient débuter au second semestre 2024.

Et si l’accessibilité pour tous devenait demain la norme pour une ville plus inclusive, plus généreuse et finalement plus agréable [...]