La Bibliothèque nationale fin prête à recevoir son public

Après plus de dix années de travaux tous azimuts, le chantier de transformation et de restauration du site historique de la Bibliothèque nationale de France, dans le IIe arrondissement de Paris, rouvre totalement et définitivement. Après un week-end festif, les chercheurs y reprendront leurs habitudes dès le lundi 19 septembre. Surtout, le réaménagement de l'institution lui permet désormais d'accueillir le grand public.