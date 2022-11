L’Equerre d’argent 2022 récompense l’harmonie de la médiathèque de Grasse

Remise le 21 novembre à Paris, la 40e Equerre d’argent a été décernée à la médiathèque Charles-Nègre de Grasse (Alpes-Maritimes), conçue par les agences Beaudouin Architectes et Ivry Serres Architecture. Dans l’ensemble, le jury présidé par Jacques Lucan a distingué des réalisations justes et pertinentes dans leur contexte, qui ont su sublimer la contrainte.

Prix de l'Equerre d'argent : Médiathèque Charles-Nègre à Grasse (Alpes-Maritimes)

Architectes : Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes. L'appréciation du jury : «Dans un contexte difficile, les architectes ont su créer un lieu qui tient à la fois du sacré et du profane. La maîtrise des formes construites et des ambiances parvient à réveiller un quartier. Le bâtiment se distingue par son écriture intemporelle et d’une poésie folle qui recompose l’espace urbain autour de lui un peu à la manière d’une place italienne.» Close Lightbox 2/8 Prix de l'Equerre d'argent : Médiathèque Charles-Nègre à Grasse (Alpes-Maritimes) © Fernando Guerra - FG+SG « Les colonnettes en façade, qui pourraient paraître curieuses, permettent de diffuser à l’intérieur une lumière douce dans une région où celle-ci est très intense. Tout est juste. Tout est beau. Tout a une raison d’être là. Un projet extraordinaire qui concentre les problématiques urbaine, culturelle et technique. Une unité dans le détail et dans l’ensemble et qui produit une profonde harmonie. Et l’harmonie est ce qui nous rend heureux.» Close Lightbox 3/8 Prix dans la catégorie «habitat» : 100 logements sociaux et école à Paris (XIIIe), par Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme et Michel Guthmann & Associés © Salem Mostefaoui Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat OPH.

Architectes : Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme et Michel Guthmann & Associés. L’appréciation du jury : «Dans un espace urbain très dense et très complexe à proximité du boulevard périphérique parisien, l’opération imbrique avec brio école et logements. Un travail sur une grande échelle qui ne donne pas dans le spectaculaire et met en œuvre un jeu de façades assez simple. Les loggias en double hauteur apportent une extraordinaire respiration à tous les logements, tout en protégeant des nuisances sonores extérieures. Une terrasse partagée en rooftop apporte un supplément de qualité et de générosité à l’ensemble. L’intimité de l’école est préservée malgré l’échelle du projet.» Close Lightbox 4/8 Prix dans la catégorie «lieux d’activités» : Nouveau siège de l'AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, à Paris (XIIe) © Camille Gharbi Maîtrise d’ouvrage : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Architecte : Chartier-Dalix. L’appréciation du jury : «Un bâtiment simple, subtil et élégant dans un lieu contraint à la fois par le contexte urbain environnant mais aussi par le dialogue établi entre les personnels de l’AP-HP (600 employés au milieu de 3400 soignants) et l’entreprise dans le cadre d’une opération de conception-construction. Un résultat exceptionnel par son intelligence spatiale et sa discrétion. Un édifice à l’allure intemporelle qui vieillira bien.» Close Lightbox 5/8 Prix dans la catégorie «culture, jeunesse et sport»: Groupe scolaire Alice-Guy à Nantes (Loire-Atlantique) © CHARLES BOUCHAIB Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes/Nantes Métropole.

Architecte : Raum. L’appréciation du jury : «Dans son rapport à la caserne Mellinet, le projet affiche une idée claire, une très grande finesse de conception et de proportion. Les architectes emploient un registre de matériaux simples, bien dessinés, bien assemblés, qui leur sont familiers et qu’ils maîtrisent. En réinventant la topographie du lieu, ils ont réussi à proposer un sol unique. Par l’intelligence du plan et la mutualisation de certains espaces, il offre un véritable outil pour la vie du quartier qui envoie un message positif.» Close Lightbox 6/8 Prix dans la catégorie «espaces publics et paysagers» : Jardin sportif Suzanne-Lenglen à Bordeaux (Gironde) © Julien Hourcade Maîtrise d’ouvrage : EPA Bordeaux Euratlantique, Artelia (AMO).

Maîtrise d’œuvre : TVK, architecte mandataire ; Pascal Cribier et Patrick Ecoutin, paysagistes. L’appréciation du jury : «Un projet où la clôture devient objet d’architecture. Un travail fin sur les détails. La réalisation a le mérite de sa simplicité et d’être en accord avec une problématique de développement à l’échelle urbaine et à celle du quartier. Des espaces ténus sur lesquels il n’est pas évident d’obtenir un résultat de qualité auprès des emprises sportives de grande ampleur. Le projet ne se résume toutefois pas au seul dessin des clôtures, en revanche des clôtures peuvent ruiner un dessin. Il y a là une conception qui les rend particulièrement intéressantes.» Close Lightbox 7/8 Prix de la Première œuvre : Passerelle piétonne à Brides-les-Bains (Savoie) © Cyrille Lallement Maîtrise d’ouvrage : commune de Brides-les-Bains.

Architecte : Nu Architecture & Ingénierie. L’appréciation du jury : «Dans une vallée encaissée et sombre la plus grand partie de l’année, la passerelle injecte de la lumière en jouant des reflets du torrent qu’elle enjambe sur les flancs en Inox poli miroir. Le duo architecte/ingénieur a su insuffler ici de la poésie dans un ouvrage d’art et faire d’un objet technique un élément de séduction dans le paysage. Une intervention d’une grande finesse qui vient anoblir un projet d’infrastructure.» Close Lightbox 8/8 Mention spéciale au prix de la Première œuvre : Ecole maternelle à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord) © Séverin Malaud Maîtrise d’ouvrage : commune de Vendegies-sur-Ecaillon.

Architecte : Studio Rijsel. L’appréciation du jury : «Une insertion urbaine réussie pour une école maternelle qui redonne du sens à un vide en cœur de village. Les architectes ont eu l’intelligence d’apporter une réponse qui va au-delà des attentes initiales du maître d’ouvrage en réinterrogeant le programme. Avec une grande économie de moyens, ils ont su créer beaucoup de micro lieux aux ambiances très différentes. L’attention à la topographie a permis de créer un parcours architectural en lien constant avec le paysage.» Close Lightbox

L’édition 2022 des prix d’architecture des revues «AMC» et «Le Moniteur» a permis de primer des opérations qui ont en commun de prendre place dans des topographies et/ou des contextes contraints. A chaque fois, les lauréats se sont vus récompensés pour la qualité et la pertinence de leurs réponses : réinterrogation du programme, adaptation fine au site d’implantation, attention portée aux matériaux et à leur mise en œuvre, inscription dans la vie de la cité, écriture intemporelle.

Les prix d’architecture du «Moniteur» et d’«AMC» distinguent les concepteurs et les maîtres d’ouvrage de bâtiments ou d’espaces publics livrés dans l’année écoulée sur le territoire français. Ces réalisations étaient en lice pour, hormis la 40e édition de l’Equerre d’argent, des prix dans cinq catégories : habitat ; culture, jeunesse et sport ; lieux d’activités ; espaces publics et paysagers et la Première œuvre qui, pour la 40e fois, est attribuée à la réalisation d’un architecte de moins de 35 ans à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Cette année, le jury a décidé, en outre, d’accorder une mention spéciale au prix de la Première œuvre.

Le jury

► Le jury 2022 était placé sous la présidence de Jacques Lucan, architecte et historien, critique et ancien rédacteur en chef d’AMC (1977-1988). Fondateur, avec Odile Seyler, de l'agence Seyler & Lucan architectes.

Il était composé des personnalités suivantes :

► Axelle Acchiardo, architecte (LA Architectures), prix «Première œuvre» 2014 pour une opération de 35 logements sociaux à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Maîtrise d’ouvrage : OPH Montreuillois.

► Bita Azimi, architecte (CAB Architectes), Equerre d’argent 2012 pour le Pôle petite enfance de la Trinité (Alpes-Maritimes), sous maîtrise d’ouvrage de la Ville.

►Julien Boidot, architecte (Atelier Julien Boidot), Equerre d’argent 2021 pour les équipements de services publics de Neuvecelle (Haute-Savoie), conçus pour la commune par les agences Atelier PNG, Atelier Julien Boidot et Emilien Robin.

► Bernard Desmoulin, architecte (Desmoulins Architectures), membre de la section «architecture» de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France, Equerre d’argent 2009 pour le conservatoire Léo-Delibes à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), sous maîtrise d'ouvrage de la Ville.

► Laurent Girometti, aménageur, directeur EpaMarne-EpaFrance. Auteur, avec François Leclercq, du rapport de la mission sur la qualité du logement (septembre 2021).

► Gilles Perraudin, architecte (Perraudin Architecture), Prix spécial du jury de l’Equerre d’argent 1987, avec Françoise-Hélène Jourda, pour l’Ecole d’architecture de Lyon.

► Alice Mahin, paysagiste (Atelier Roberta), prix «Espaces publics et paysagers» 2021 pour les Jardin, esplanade et parking à la friche de la Belle de Mai à Marseille (Bouches-du-Rhône), sous maîtrise d’ouvrage de la SCIC Friche de la Belle de Mai, avec Kristell Filotico Architecte.

► Grichka Martinetti, architecte (Atelier PNG), Equerre d’argent 2021 pour les équipements de services publics de Neuvecelle (Haute-Savoie) conçus pour la commune par les agences Atelier PNG, Atelier Julien Boidot et Emilien Robin.

► Thomas Mouillon, architecte (Atelier ACTM), prix «Première œuvre» 2021 pour un ensemble d'ateliers d'artistes et logements à Sergy (Ain) conçu pour la SCI Bermuda associés.

► Lucie Niney, architecte (NeM Architectes), Prix «Culture, Jeunesse et sport» 2021 pour la Bourse de Commerce-Musée de la Collection Pinault à Paris (IIe), sous maîtrise d’ouvrage de Pinault Collection, avec Tadao Ando Architect & Associates (TAAA), architecte associé, et Pierre-Antoine Gatier (PAG), ACMH.

► Romain Pradeau, architecte (Titan), prix «Lieux d’activités» 2021 pour un poste d’aiguillage à Nantes (Loire-Atlantique) sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.

► Ramon Vilalta, architecte (RCR Arquitectes), prix Pritzker 2017 aux côtés de Rafael Aranda et Carme Pigem. Co-fondateur de l'agence RCR Arquitectes en 1988.

Un jury complété par Fabien Renou, rédacteur en chef du «Moniteur» et Gilles Davoine, rédacteur en chef d’«AMC».