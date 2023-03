Installation d’une PAC hybride fioul dans les Terres froides

Pour cette maison de 300 m² située à 450 m d’altitude dans les Terres froides, en Isère, l’entreprise a choisi la mixité énergétique EnR-fioul. À la clé : un meilleur rendement, un confort maximal et une facture divisée par deux pour le même budget.

Cette bâtisse située dans les Terres froides en Isère a été équipée d'une solution PAC hybride fioul + chaudière à condensation compatible biofioul F30. La solution Alféa Hybride duo fioul AI 14/23 Atlantic est livrée en trois colis manuportables : le module hydraulique de la PAC avec le ballon ECS et son échangeur coaxial breveté qui supporte les eaux chargées, le module chaudière fioul condensation version cheminée et l'unité extérieure. Le module chaudière fioul est posé sur le module hydraulique PAC, à l'emplacement de l'ancienne chaudière. Son alimentation est raccordée à la cuve conservée, après un changement du pot filtre et de la crépine. Le départ des fumées (conduit blanc en haut) est au dos du brûleur fioul. Plus bas, à l'arrière de la PAC, se trouvent les liaisons frigorifiques liquides et gaz, les départs/retours de la chaudière et du circuit de chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Deux vases d'expansion sont ajoutés pour gérer la pression des circuits : ballon rouge pour le chauffage, ballon blanc pour l'eau chaude sanitaire. Un mitigeur thermostatique garantit la température d'eau chaude à 50 °C en sortie de PAC. Après désembouage et installation des filtres à boues magnétique, les deux réseaux hydrauliques des planchers chauffants basse température (rez-de-chaussée et étage) sont raccordés au module hydraulique via un kit 2 zones (2 collecteurs séparés). La régulation jour/nuit est assurée par des thermostats et une sonde de température extérieure. Le circuit d'ECS dispose d'un double filtre antitartre, composé d'une cartouche anti-boue et d'une cartouche polyphosphate. Ce double filtre est suivi d'un adoucisseur garantissant la pureté de l'eau potable. Un conduit d'évacuation flexible en PPTL (Rolux Condensation d'Ubbink) est ajouté dans le conduit de cheminée pour l'évacuation des fumées du brûleur à condensation avec, sur le toit, un terminal vertical 80/125 (Chemilux d'Ubbink). Après l'installation du groupe extérieur, alimenté par un câble électrique de section 6 mm², le raccordement frigorifique est réalisé. Un test de pression à l'azote et un tirage à vide sont effectués pour vérifier l'étanchéité du circuit et assécher les tuyauteries, avant la libération du fluide R410A présent dans l'unité extérieure. Dernière étape, après les finitions et l'isolation des tuyauteries, le paramétrage des deux zones de chauffage, de l'eau chaude et de la PAC est réalisé via le menu installateur de l'interface régulation. Le suivi des consommations et le pilotage par le client peuvent s'effectuer avec l'application smartphone Cozytouch. Johann Demars (associé) et Jérôme Silvestre (gérant)

Pour remplacer sa chaudière de 25 ans au rendement dégradé, le propriétaire de cette bâtisse iséroise envisageait une PAC. Mais le gérant de l’entreprise à laquelle il a fait appel, Jérôme Silvestre, lui a conseillé une solution hybride biénergie. « Les maisons en pierre et pisé sont peu isolées car elles ont besoin de respirer, explique-t-il. Elles nécessitent des systèmes puissants, une PAC seule ne suffit pas. Il faut ajouter un appoint fossile, gaz ou fioul, qui sécurise le chauffage et l’eau chaude en hiver. »

La solution choisie, Atlantic Alféa Hybride duo fioul, associe une PAC bibloc air-eau de 14 kW au R410A, une chaudière à condensation de 23 kW compatible biofioul F30 avec brûleur bas NOx et un ballon de 190 litres. « Le rendement est bien meilleur, les émissions NOx sont divisées par deux et notre client peut conserver les avantages du tarif EJP : le système bascule automatiquement sur le fioul quand le prix du kWh est plus élevé. » Par ailleurs, la marque Atlantic, fabriquée en France, est appréciée par l’installateur pour son impact environnemental limité et la disponibilité de ses pièces détachées.

Côté organisation, Jérôme Silvestre assure la partie commerciale, l’étude, le montage des dossiers CEE/MaPrimRenov’ en partenariat avec EDF et le suivi de chantier. Son associé, Johann Demars, chapeaute les aspects techniques et hydrauliques avec l’aide de trois compagnons. Si l’entreprise a déjà posé une dizaine de ces systèmes hybrides fioul en 2022, il s’agit ici de sa première installation comprenant deux zones de plancher chauffant. Le chantier a duré quatre jours, enlèvement de l’ancienne chaudière et dépose d’une cuve compris.

À noter, la solution est au même prix qu’une PAC avec ballon ECS de même puissance, et le client a bénéficié d’une aide de 5 000 €. « L’hybride permet d’économiser 50 % de consommation énergétique par rapport à une chaudière et la facture globale électricité + fioul ne devrait pas dépasser 3 000 € par an. »

Entreprise : Solutions Thermiques Dauphinoise

Dirigeants : Jérôme Silvestre (gérant) et Johann Demars (associé)

Lieu : Chatonnay (Isère)

Création : 2006 (nouveau nom en 2021)

Effectif : 4

Activités : chauffage, climatisation, plomberie et sanitaire

Certifications : PG, Quali’Bois, Qualiclimafroid, Quali’Pac, RGE