Infrastructures, architecture, urbanisme : l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing

© © Milena Chessa / Le Moniteur.fr

La construction de la gare d’Orsay, à Paris VIIe, démarre en 1898. Son architecte, Victor Laloux, grand prix de Rome, imagine une structure métallique qui disparaît derrière la pierre de la façade. A l’intérieur, des voies construites en tranchées et en sous-sol. Ouverte en 1900, son trafic grandes lignes cesse en 1939. La desserte de la banlieue, en revanche, n'a jamais cessé et la ligne C du RER emprunte aujourd'hui le parcours imaginé en 1898.



Voulue par Giscard, sa transformation en musée a bénéficié du traumatisme de la démolition des halles de Baltard, au cœur de Paris, en 1973 ; et de l’attention plus grande désormais accordée au patrimoine industriel du XIXe siècle. Cette même année, Orsay est inscrite à l'Inventaire des monuments historiques. Georges Pompidou décède en 1974 et c’est en 1978, à mi-septennat, que son successeur crée l'établissement public chargé de la réalisation du musée.

L'équipe d'architectes lauréate Colboc-Bardon-Philippon entreprend la rénovation du bâtiment. Leur projet, sélectionné en 1979 parmi six propositions, devait respecter l'architecture de Victor Laloux tout en la réinterprétant en fonction de sa nouvelle vocation. Il permettait de mettre en valeur la grande nef et de transformer la marquise en entrée principale. L’architecte italienne Gae Aulenti (1927-2012), de son côté, avait été chargée de l'aménagement intérieur des lieux.

Ironie de l’histoire : c’est François Mitterrand qui inaugurera le musée le 1er décembre 1986. Beau joueur, il avait invité à l’événement son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que le Premier ministre Jacques Chirac et Claude Pompidou, veuve du président décédé.