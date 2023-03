Huit trophées pour les paysagistes concepteurs

© Simon Metz, ENSP Blois

Le vignoble du piémont des Vosges subit les assauts du réchauffement climatique, avec son lot de parcelles et de bâtiments en friche. Architecte et paysagiste, Simon Metz propose des solutions formelles issues d’un dialogue entre viticulteurs, élus et habitants.

Localisation : Andlau (Bas-Rhin)

Enseignante encadrante : Lolita Voisin

2022