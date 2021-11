Henri Ciriani décroche le Grand Prix d’architecture 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Logement social Supprimer France Supprimer ciriani Supprimer Valider Valider

L’Académie des beaux-arts lui décerne cette distinction pour son engagement dans l'enseignement et en faveur du logement social.

Le 8 décembre prochain, au palais de l’Institut de France à Paris (VIe), Henri Ciriani recevra le Grand Prix d’architecture 2021 décerné par l’Académie des beaux-arts. Cette distinction lui sera remise par l’architecte Bernard Desmoulin, récemment installé sous la Coupole, qui avait été son élève.

«J’ai conscience de ma dette envers lui, confie l’académicien, moi qui suis rentré à l’école d’architecture les mains dans les poches et qui en suis sorti comme un moine-soldat. On dit souvent qu’Henri Ciriani était un gourou, c’est vrai. Il ne parlait pas, il prêchait. Après mai 68, il a réintroduit dans le discours architectural toute la modernité de Le Corbusier, dont les œuvres complètes se trouvaient alors en librairie à prix soldé.»

Engagements

Né au Pérou en 1936 et naturalisé français en 1975, Henri Ciriani a beaucoup œuvré dans le domaine de l’habitat. «Il militait pour une architecture au service du logement social, affirme Bernard Desmoulin. Un logement social qui, à l’image d’une gare ou d’un opéra, devait devenir un monument structurant du paysage urbain au cœur des villes nouvelles à construire.»

De 1968 à 1982, en tant que membre de l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA), il a participé à des projets d’envergure de logements sociaux en Ile-de-France, dans les communes de Noisy-le-Grand, Marne-la-Vallée et Saint-Denis. Il a ensuite poursuivi son activité dans la région, mais à titre individuel, à Evry, Lognes, Colombes et Paris.

Distinctions

Henri Ciriani est également l’auteur d’équipements publics comme le musée de l’Arles Antique (1983-1995) et l’Historial de Péronne (1987-1992), «sa plus belle œuvre» selon Bernard Desmoulin, car «elle parle avec le paysage». La crèche «Au coin du feu», située à Saint-Denis, a été distinguée par l’Equerre d’argent en 1983. La même année, le ministère de la Culture lui a attribué le Grand Prix national de l’architecture.

Comme Alvaro Siza Vieira, primé en 2019 par l’Académie des beaux-arts, Henri Ciriani recevra une dotation de 35000 euros. Juste après la cérémonie de remise, une exposition d’une trentaine de ses dessins ouvrira au public dans l’enceinte du palais de l’Institut de France, du 9 décembre 2021 au 9 janvier 2022. «Théoricien, praticien et plasticien, Henri Ciriani est un homme complet qui a marqué son époque, estime Bernard Desmoulin. Il est aujourd’hui l’un des derniers modernes.»