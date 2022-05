Gouvernement Borne : un quatuor pour le BTP

© JULIEN FALSIMAGNE/ LE MONITEUR

Agnès Pannier-Runacher quitte Bercy. Elle troque le portefeuille de ministre déléguée à l’Industrie pour celui de ministre de la Transition énergétique. Agée de 47 ans, l’énarque est également diplômée d’HEC et de Sciences Po Paris. Elle a œuvré notamment dans le secteur public comme directrice de cabinet du directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou encore directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la stratégie et des finances. Mais aussi dans le privé, par exemple en siégant de 2009 à 2018 au conseil d’administration du groupe Bourbon, qui comprend une activité de soutien au développement des champs pétroliers et gaziers et des parcs éoliens offshore. Elle fut aussi directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, leader mondial de l'exploitation des domaines skiables, avant de rejoindre le gouvernement Philippe 3 en 2018. Dans ses nouvelles fonctions, elle forme aujourd’hui le trinôme annoncé par Emmanuel Macron avec la Première ministre responsable de la planification écologique, et Amélie de Montchalin à la Transition écologique. A charge pour elle de mener, notamment la relance du nucléaire, l’éradication de la dépendance aux énergies fossiles et le développement des ENR.