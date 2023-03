Futuroscope : un chantier hors site pour une construction "EcoLodgee-que"

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Pour ériger le nouveau complexe hôtelier EcoLodgee au parc du Futuroscope, NGE a choisi un système constructif hors site et à proximité du chantier. Une première pour le bâtisseur.

Afin de renforcer son offre hôtelière, le parc de loisirs installé à proximité de Poitiers, va se doter d’un nouvel établissement qui doit faire la part belle à l’écologie et à la biodiversité. La conception-réalisation de cet ensemble, qui va déployer 120 lodges en bois d’une surface unitaire de 30 m2, a été confiée notamment aux filiales de NGE, Guintoli (mandataire), NGE Bâtiment ou encore Menuiserie Cardinal. « Nous sommes accompagnés par Colas en VRD et les agences d’architectes Rougerie Tangram de Marseille et Claire Archimbaud de Melle (Deux-Sèvres) », complète Tanguy Kervarec, conducteur de travaux chez NGE Bâtiment.

À LIRE AUSSI Poitiers : NGE livre l'Arena du Futuroscope en avance

Assemblage hors site

Le caractère innovant et écologique du système constructif proposé par le groupement a séduit le maître d’ouvrage : « Nous avons opté pour une construction hors site avec un atelier d’assemblage situé à quelques mètres du chantier », expose le professionnel qui avoue que c’est une première pour NGE. « Chaque élément de charpente (lamellé-collé, caisson de plancher, mur en ossature bois, caisson de toiture) est préfabriqué en usine par le charpentier CILC, situé à moins d’un kilomètre, avant d’être acheminé et assemblé sur site. Ensuite, on pose les menuiseries intérieures, on câble le bâtiment avant d’installer les menuiseries extérieures ». Une partie des équipements est également préfabriquée à l’image des salles d’eau qui arrivent complètes sur site. Reste à les gruter et à les installer à l’emplacement prévu.

[...]