Flash-back pour le Grand Rex

A 90 ans d'âge, l’un des plus célèbres cinémas parisiens du IIe arrondissement, le Grand Rex, vient de retrouver son visage des premiers jours, rappelant les liens étroits qui l’unissent à la ville.

«Le cinéma appartient à la ville et pas plus qu’il ne l’a précédée, il ne lui survivra : plus qu’une solidarité un destin [...]