Extension après division pour une maison individuelle

Dans les Hauts-de-Seine, Hemaa Architectes tranche dans le vif d’une «meulière» pour mieux l’étendre…

C’est à un tour de passe-passe astucieux que se sont livrés les architectes de l’agence Hemaa sur cette meulière banale des années 1930… Afin de l’étendre, à la demande des commanditaires, et après analyse technique et historique de l’existant, il a été décidé de conserver la partie de la maison qui revêtait un intérêt patrimonial (encadrements, ornementations en briques et en cuivre patiné). Celle-ci avait en effet subi, au fil du temps, de nombreuses transformations, qui avaient endommagé la structure initiale. Le parti a donc été de fractionner l’ouvrage en deux le long d’un mur porteur en brique pour ne conserver que la «partie noble» en bon état. L’autre partie de la maison a été déconstruite et la pierre meulière issue de cette démolition a servi à reconstituer la façade ouest de la partie conservée. Soixante mètres carrés ont ainsi été réhabilités, l’extension offrant 215 m² neuf.

L’extension, insérée dans la topographie du site, se trouve semi enterrée côté rue et côté jardin. La faille vitrée, nouvelle entrée de la maison, assure la transition entre l’existant et l’extension. Côté rue, l’architecture se fait introvertie pour préserver l’intimité des habitants.

Au rez-de-chaussée, à niveau avec la rue, communiquant avec la cuisine et la salle à manger, la faille conduit à une grande terrasse en surplomb du jardin. Les quatre chambres sont situées à l’étage et sous les combles. Elles sont reliées entre elles par une circulation dans la faille vitrée au-dessus de l’entrée.

Côté jardin, le nouveau volume, s’enroule autour de la partie en pierre meulière et d’un patio. La brique longue de teinte claire fait écho à la pierre meulière et à la brique pleine des constructions alentour. Les cadres des baies sont réalisées en béton blanc. Les châssis sont en chêne naturel. L’extension s’ouvre largement pour faire face au jardin planté d’arbres fruitiers. La façade du niveau bas, qui accueille le salon en continuité du jardin, est entièrement vitrée. Les baies coulissantes permettent une ouverture totale vers la nature tandis que le patio assure la ventilation naturelle de cet espace traversant.