Exposition : Notre-Dame, un drame et son dénouement en trois actes

Alors que sur l’île de la Cité, à Paris, les travaux avancent à marche soutenue pour restaurer la cathédrale incendiée le 15 avril 2019, la Cité de l’architecture et du patrimoine revient, à partir de ce 15 février, sur ce chantier hors-norme… Et sur toutes les étapes de construction et de transformation de Notre-Dame depuis le XIIe siècle. Une exposition qui se prolongera jusqu’en 2024, date promise de réouverture du monument.