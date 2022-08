Euralille: architecture assurée pour parcelle contrainte

Pointu d’un coté, plus large en haut qu’en bas, couvert de pierre bleue et d’une surface vitrée partiellement occultée, le bâtiment au profil plus qu’original que l’assureur Afi-Esca a acquis et qu’il occupera en grande partie sera livré en octobre 2022 sur la parcelle 10.8 du secteur d’Euralille présente.