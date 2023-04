Etre une femme architecte…

En école d’architecture, sur le chantier, lors d’un entretien d’embauche : contes du sexisme ordinaire.

Ces illustrations signées d’Aude Bellanger, elle-même architecte, sont issues de témoignages de femmes architectes - ou encore étudiantes en école d’architecture - qui dénoncent les stéréotypes de genre qui persistent dans le petit monde de l’architecture, ainsi que les comportements sexistes auxquels les femmes sont parfois confrontées. Ils ont vocation à susciter des changements de comportements pour une profession plus inclusive et plus égalitaire.

L’autrice recueille tous les témoignages afin de les illustrer…