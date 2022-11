Equerre d’argent 2022 : les six nommés dans la catégorie «Lieux d’activités»

Les prix annuels d’architecture et de paysage, organisés par les revues «AMC» et «Le Moniteur», récompensent des réalisations dans cinq catégories, dont la catégorie «Lieux d’activités». Le palmarès de la 40e édition de l’Equerre d’argent sera annoncé le 21 novembre prochain, à Paris.

Cette année 2022 marque la 40e édition du prix de l’Equerre d’argent. Son palmarès sera dévoilé à Paris, le 21 novembre prochain. Dans le cadre des prix annuels décernés par «AMC» et «Le Moniteur», le jury aura au préalable examiné 25 opérations qui ont été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Elles ont été présélectionnées parmi les quelque 250 dossiers de candidature adressés cette année au comité composé de journalistes des rédactions des deux revues.

Les 25 réalisations nommées se répartissent en cinq catégories et peuvent donc prétendre aux prix suivants : «Première œuvre», «Culture, jeunesse et sport», «Habitat », «Lieux d’activités» et «Espaces publics et paysagers». Dans la catégorie «Lieux d’activités», les six réalisations listées ci-dessous seront présentées aux membres du jury.

Hormis les prix décernés dans chaque catégorie, l’opération qui surpassera toutes les autres aux yeux des jurés décrochera la 40e Equerre d’argent. Dans son ensemble, le palmarès sera l’occasion de saluer le travail mené par les concepteurs, qui peuvent être de toute nationalité, et les maîtres d’ouvrage des opérations lauréates.

L’an dernier, la 39e Equerre d’argent avait été attribuée aux équipements de services publics de Neveucelle, en Savoie, conçues pour la commune par le trio d’agences Atelier PNG, Atelier Julien Boidot et Emilien Robin. Le prix, dans la catégorie «Lieux d’activités» était, quant à lui, revenu au Poste d’aiguillage à Nantes (Loire-Atlantique) de l’agence Titan pour SNCF Réseau/

Les six candidats au prix dans la catégorie «Lieux d’activités»

► Bureaux pour la high-tech à Montpellier (Hérault)

Maîtrise d’ouvrage : SERM-SA3M Montpellier.

Architecte : Studio Muoto.



► Restructuration de l’ex-Cité administrative Morland à Paris (IVe)

Maîtrise d’ouvrage : Société Parisienne du Nouvel Arsenal (représentée par Emerige).

Architectes : Calq Architectes, David Chipperfield Architects Berlin.



► Nouveau siège de l'AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, à Paris (XIIe)

Maîtrise d’ouvrage : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Architecte : Chartier-Dalix.

► Restructuration de l’ancienne Poste du Louvre à Paris (Ier)

Maîtrise d’ouvrage : La Poste Immobilier.

Architectes : Dominique Perrault Architecture, Lagneau Architectes (ACMH).



► Pôle régional pour les acteurs de l’innovation aéronautique à Brétigny-sur-Orge (Essonne)

Maîtrise d’ouvrage : SPL AIR 217.

Architectes : LFA/Looking For Architecture.



► Fabrique de matériaux de construction en terre crue à Sevran (Seine-Saint-Denis)

Maîtrise d’ouvrage : Quartus.

Architectes : Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly.