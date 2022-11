Equerre d’argent 2022 : les cinq nommés dans la catégorie «Première œuvre»

Les prix annuels d’architecture et de paysage, organisés par les revues «AMC» et «Le Moniteur», récompensent des réalisations dans cinq catégories, dont la Première œuvre. Les cinq opérations nommées dans cette dernière ont toutes été conçues par de jeunes équipes. Le palmarès de la 40e édition de l’Equerre d’argent sera annoncé le 21 novembre prochain, à Paris.

Cette année 2022 marque la 40e édition du prix de l’Equerre d’argent. Son palmarès sera dévoilé à Paris, le 21 novembre prochain, et cette cérémonie sera aussi l’occasion de remettre la 40e Première œuvre. Cette récompense vise à mettre l’accent sur une réalisation conçue par une jeune équipe prometteuse. En effet, les cinq opérations nommées, et listées ci-dessous, ont toutes été pensées par un ou des architectes âgés de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Au total, vingt-cinq réalisations sont en lice pour les prix annuels décernés par «AMC» et «Le Moniteur». Toutes ont été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et ont été présélectionnées parmi quelque 250 dossiers de candidatures par un comité composé de journalistes des rédactions des deux revues.

Il reviendra au jury de désigner les plus réussies dans chacune des cinq catégories suivantes : la «Première œuvre» donc, mais aussi «Espaces publics et paysagers», «Culture, jeunesse et sport», «Habitat » et «Lieux d’activités». Seront ainsi récompensés leur concepteur, qui peut être de toute nationalité, et leur maître d’ouvrage. Quant à l’opération qui surpassera toutes les autres aux yeux des jurés, elle décrochera la 40e Equerre d’argent.

L’an dernier, la 39e avait été attribuée aux équipements de services publics de Neuvecelle, en Savoie, conçues pour la commune par le trio d’agences Atelier PNG, Atelier Julien Boidot et Emilien Robin. La Première œuvre était, elle, revenue aux ateliers et logements pour artistes que l’Atelier ACTM avait imaginés pour la SCI Bermuda associés à Sergy, dans l’Ain.

Les cinq candidats au prix de la Première œuvre :

► Passerelle piétonne à Brides-les-Bains (Savoie)

Maîtrise d’ouvrage : commune de Brides-les-Bains.

Architecte : Nu Architecture & Ingénierie.

► Salle associative et réhabilitation de l’ancienne école à Tréméven (Côtes-d’Armor)

Maîtrise d’ouvrage : commune de Tréméven.

Architecte : BRA.

► Transformation d’un corps de ferme en habitation à Sap-en-Auge (Orne)

Maîtrise d’ouvrage : SCI Le Costil.

Architecte : Anatomies d’architecture.



► Aire de jeux et parking à Tourcoing (Nord)

Maîtrise d’ouvrage : SEM Ville Renouvelée.

Architecte : Exercice.



► Ecole maternelle à Vendegies-sur-Ecaillon (Nord)

Maîtrise d’ouvrage : commune de Vendegies-sur-Ecaillon.

Architecte : Studio Rijsel.