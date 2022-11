Equerre d’argent 2022 : les cinq nommés dans la catégorie «Culture, jeunesse et sport»

Les prix annuels d’architecture et de paysage, organisés par les revues «AMC» et «Le Moniteur», récompensent des réalisations dans cinq catégories, dont celle rassemblant «Culture, jeunesse et sport». Le palmarès de la 40e édition de l’Equerre d’argent sera annoncé le 21 novembre prochain, à Paris.

Cette année 2022 marque la 40e édition du prix de l’Equerre d’argent. Son palmarès sera dévoilé à Paris, le 21 novembre prochain. Dans le cadre des prix annuels décernés par «AMC» et «Le Moniteur», le jury aura au préalable examiné 25 opérations qui ont été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Elles ont été présélectionnées parmi les quelque 250 dossiers de candidature adressés cette année au comité composé de journalistes des rédactions des deux revues.

Les 25 réalisations nommées se répartissent en cinq catégories et peuvent donc prétendre aux prix suivants : «Première œuvre», «Espaces publics et paysagers», «Habitat », «Lieux d’Activités» et, enfin, «Culture, jeunesse et sport». Dans cette dernière catégorie, les cinq réalisations listées ci-dessous seront présentées aux membres du jury.

Hormis les prix décernés dans chaque catégorie, l’opération qui surpassera toutes les autres aux yeux des jurés décrochera la 40e Equerre d’argent. Dans son ensemble, le palmarès sera l’occasion de saluer le travail mené par les concepteurs, qui peuvent être de toute nationalité, et les maîtres d’ouvrage des opérations lauréates.

L’an dernier, l’Equerre d’argent avait été attribuée aux équipements de services publics de Neuvecelle, en Savoie, conçues pour la commune par le trio d’agences Atelier PNG, Atelier Julien Boidot et Emilien Robin. Le prix «Culture, jeunesse et sport» 2021 avait été remis aux architectes Tadao Ando, Niney et Marca, Pierre-Antoine Gatier, ainsi qu’à Pinault Collection, maître d’ouvrage, pour la transformation de la Bourse de commerce en lieu d’exposition d’art contemporain à Paris (Ier).

Les cinq opérations nommées dans la catégorie «Culture, jeunesse et sport» :

► Equipement multisports à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine)

Maîtrise d’ouvrage : Nexity/Ogic.

Architecte : Marc Mimram Architecture & Associés.

► Médiathèque Charles-Nègre à Grasse (Alpes-Maritimes)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Grasse.

Architectes : Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes.

► Crèche de 24 berceaux à Paris (VIIe)

Maîtrise d’ouvrage : Présidence de la République.

Architecte : Atelier Régis Roudil Architectes.

► Centre culturel et de création d’art verrier à Meisenthal (Moselle)

Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes du Pays de Bitche.

Architectes : So-Il et Freaks.

► Groupe scolaire Alice-Guy à Nantes (Loire-Atlantique)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes/Nantes Métropole.

Architecte : Raum.