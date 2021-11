Equerre d’argent 2021 : les cinq nommés dans la catégorie «lieux d’activités»

dossier Tout savoir sur l’Equerre d’argent 2021

Vingt-cinq réalisations, réparties en cinq catégories, ont été sélectionnées pour la 39e édition des prix d’architecture décernés par les revues «Le Moniteur» et «AMC». Voici les cinq candidats en lice pour le prix dédié aux lieux d’activités.

Alors que le palmarès 2021 de l’Equerre d'argent sera proclamé le 22 novembre prochain, vingt-cinq réalisations sont en lice. Après examen de plus de 250 dossiers de candidature, elles ont retenu l’attention du comité de sélection constitué des journalistes «architecture» du «Moniteur» et d’«AMC». Toutes ont été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Leurs concepteurs peuvent être de toutes nationalités.

Les cinq opérations présentées ci-dessous concourent pour le prix «lieux d’activités». Les quatre autres catégories sont «habitat», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers», et «première œuvre». Cette dernière vise à récompenser un bâtiment conçu par un jeune architecte de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Chacun des concepteurs aura l’occasion de défendre son opération lors d’un oral devant le jury, présidé cette année par l’architecte Christian de Portzamparc. A l’issue des auditions, il reviendra donc à ses membres de désigner les réalisations primées dans chacune des catégories, mais aussi le lauréat du prix des prix, la 39e Equerre d’argent. Ces récompenses viendront saluer le travail exemplaire des maîtres d’œuvre, architecte ou paysagiste, et du maître d’ouvrage qui leur a accordé sa confiance.

Les cinq opérations en lice pour la catégorie «lieux d’activités» :

► Bureaux à Lyon-Confluence à Lyon (Rhône)

Maîtrise d’ouvrage : Ogic

Architecte : Clément Vergély architectes ; Diener & Diener Architekten, architecte associé

► Poste d’aiguillage à Nantes (Loire-Atlantique)

Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau

Architecte : Titan

► Siège de RATP Habitat à Paris (XXe)

Maîtrise d’ouvrage : RATP Habitat

Architecte : Atelier du Pont

► Réhabilitation d’une halle ferroviaire en lieu dédié à l’économie créative à Lille (Nord)

Maîtrise d’ouvrage : Smart ; Initiatives et Cité

Architecte : Béal & Blanckaert

► Site de maintenance et de remisage du Tramway T9 à Orly (Val-de-Marne)

Maîtrise d’ouvrage : Ile-de-France Mobilités

Architecte : Ferrier Marchetti Studio