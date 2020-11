Equerre d’argent 2020 : un palmarès empreint de «justesse et générosité»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Equerre d'argent 2020 Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Equipement culturel Supprimer Logement étudiant Supprimer Espaces publics Supprimer Habitat participatif Supprimer Habitat Supprimer Architecture Supprimer Prix d'architecture Supprimer France Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Seine-Maritime Supprimer Strasbourg Supprimer Nantes Supprimer Toulouse Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

Le jury des prix d’architecture du Moniteur et d’AMC, réuni le 23 novembre sous la présidence de Marc Barani, a décerné l’Equerre d’argent à la Toulouse School of Economics. L'édifice est signé par l'agence irlandaise Grafton Architects, lauréate du prix Pritzker 2020, associée aux architectes toulousains Vigneu & Zilio. Destiné à accueillir des chercheurs, ce bâtiment a su s'insérer dans la ville historique, à proximité de la Garonne.

Le palmarès de la 38e édition de l’Equerre d’argent a été dévoilé le 23 novembre, lors d’une cérémonie diffusée en direct sur les sites web du Moniteur et d’AMC, et ce en raison des conditions sanitaires. Un peu plus tôt dans la journée, le jury de douze membres (voir ci-dessous) s’était réuni, en présentiel ou à distance, pour départager les 25 opérations nommées et désigner les lauréats par catégorie, ainsi que celui de l’Equerre d’argent qui récompense, à part égale, l’architecte et le maître d’ouvrage de la meilleure réalisation de l’année.



Cinq catégories

Les jurés avaient préalablement auditionné - par visioconférence - les architectes et les paysagistes des opérations sélectionnées parmi quelque 250 dossiers de candidature par les journalistes «architecture» du «Moniteur» et «AMC». Ces réalisations sont réparties dans cinq catégories : «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» et «première œuvre». Toutes ont été livrées sur le territoire français dans l’année écoulée ou, pour la catégorie «espaces publics et paysagers», entre 2018 et 2020. Pour son président du jury, l'architecte Marc Barani, ce palmarès distingue des réalisations qui ont pour la plupart su se démarquer par «leur justesse et leur générosité».

► Equerre d’argent 2020 : Toulouse School of Economics à Toulouse (Haute-Garonne)

Maîtrise d’ouvrage : Université Toulouse 1 Capitole.

Architecte : Grafton Architects/ Vigneu & Zilio Architectes.

Ce qu’en a pensé le jury : «Une réalisation qui campe un climat intérieur et apporte du souffle, qui incarne une virtuosité spatiale jamais gratuite. Une "grotte céleste", un "cloître en plein ciel", dans lequel l’air circule. Le bâtiment s'insère avec une grande intelligence sur ce site complexe. Tout en s'affirmant, il sait faire preuve d'une grande sensibilité à la situation locale.»

► Prix catégorie «habitat» : résidence étudiante de 192 logements sociaux et parking réversible à Palaiseau (Essonne)

Maîtrise d’ouvrage : 1001 Vies Habitat.

Architecte : Bruther/Baukunst.

Ce qu’en a pensé le jury : «Cette réalisation pousse le projet à son terme, jusqu'à la perfection. Un travail rigoureux et sensible, d’une cohérence totale, sans aucun artifice. Un accomplissement dans la continuité de la démarche de ses architectes. Tout est résolu, tout est dessiné, au service de la mixité et de la réversibilité. Une opération aux qualités à la fois plastiques, poétiques, magiques. D’une grande légèreté pour un programme si lourd, illustrée par son extraordinaire rampe de parking.»

► Prix catégorie «culture, jeunesse et sport» : théâtre du Maillon à Strasbourg (Bas-Rhin)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Strasbourg.

Architecte : LAN.

Ce qu’en a pensé le jury : «Un bâtiment à fort potentiel, par sa configuration et sa flexibilité. Son architecture permet d’accueillir nombre de manifestations : au-delà des deux salles de spectacles [714 et 254 places, NDLR], tous les lieux peuvent être accaparés par des représentations et des performances. Tout en étant assez neutre, sans orientation dans ses façades et ni grande porte d'entrée, il affirme sa transparence par rapport à la ville. Cet édifice nous parle d’un futur ambitieux et culturel, et pas d’un futur rétréci…»

► Prix catégorie «lieux activités» : Pôle de cultures numériques à Nantes (Loire-Atlantique)

Maîtrise d’ouvrage : Université de Nantes.

Architecte : LIN architect urbanist/F.au.

Ce qu’en a pensé le jury : «Cette intervention dans une ancienne halle industrielle a un rendu final exceptionnel. L'architecture de ce bâtiment-machine vient en arrière-plan des utilisateurs, sans falbalas. LIN sait pousser les murs, faire rentrer l’espace et la lumière pour un résultat généreux et sans chichi.»

► Prix catégorie «espaces publics et paysagers» : requalification du quai de Southampton au Havre (Seine-Maritime)

Maîtrise d’ouvrage : Ville du Havre/Grand port maritime du Havre (GPMH).

Maîtrise d’œuvre : MDP Michel Desvigne Paysagiste/IHA - Inessa Hansch Architecte.

Ce qu’en a pensé le jury : «Une prise de position puissante par rapport à la dimension du paysage. Sans aucun aménagement anecdotique. Avec quelques lignes et très peu d’éléments, ce projet d'une incroyable puissance a réussi à transformer un lieu de rebut. L'espace public attrape la poésie du vide, la ville, l’océan et la modernité rude de l’architecture des frères Perret.»



► Prix de la première œuvre : six logements participatifs à Romainville (Seine-Saint-Denis)

Maîtrise d’ouvrage : autopromotion.

Architecte : Atelier de l’Ourcq.

Ce qu’en a pensé le jury : «Une démarche à saluer, qui embrasse une série d’échelles et de questionnements sur la banlieue, le paysage, l’architecture, la géographie, le social et la densification. Une approche programmatique pertinente. Un résultat juste et généreux, qui pour être simple n'est pas pauvre. Un raisonnement à 360° qui embarque tout un collectif, ce qui n’est jamais simple…»