Equerre d’argent 2020 : images de la cérémonie bis

En novembre dernier, le Covid-19 avait torpillé la cérémonie de remise de l’Equerre d’argent 2020. Le 13 septembre, lors d’un dîner de gala, les lauréats des prix d’architecture du «Moniteur» et d’«AMC» se sont enfin vu remettre leur trophée en main propre. Album souvenir de cette soirée de fête, en attendant l’édition 2021…

1/15 Lauréats du prix de l’Equerre d’argent 2020 © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Philippe O’Sullivan (architecte de l’agence Grafton Architects), Bruno Sire (ancien président de l’Université de Toulouse 1 Capitole) et Gerard Carty (architecte de l’agence Grafton Architects) ont reçu le trophée de l’Equerre d’argent 2020 pour le bâtiment de la Toulouse School of Economics à Toulouse (Haute-Garonne). Close Lightbox 2/15 La MAF, partenaire de la Première œuvre © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Jean-Claude Martinez, président de la Mutuelle des architectes français (MAF), a remis le prix de la Première œuvre 2020 lors d’une cérémonie animée par Fabien Renou, rédacteur en chef du «Moniteur» (à droite de l’image) et Gilles Davoine, rédacteur en chef d’«AMC». Close Lightbox 3/15 Lauréat du prix de la Première œuvre 2020 © BRUNO LEVY / LE MONITEUR L’architecte Felix Mulle (Atelier de l’Ourcq) a remporté le prix de la Première œuvre 2020 pour une opération de six logements participatifs à Romainville (Seine-Saint-Denis). Close Lightbox 4/15 Lauréats de la catégorie «Espaces publics et paysagers» © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Le paysagiste Michel Desvigne et l’architecte Inessa Hansch ont en main le trophée de la catégorie «Espaces publics et paysagers». Ils l’ont remporté avec leur maître d’ouvrage, représenté par Kenny Broudic, directeur de l’aménagement de la Ville du Havre, pour la requalification du quai de Southampton au Havre (Seine-Maritime). Ce prix leur a été remis par le paysagiste Bas Smets (à gauche de l’image), membre du jury de l’Equerre d’argent 2020. Close Lightbox 5/15 Lauréate du prix dans la catégorie «Habitat» © BRUNO LEVY / LE MONITEUR L’architecte Stéphanie Bru (agence Bruther) a reçu le prix de la catégorie «Habitat», attribué pour une résidence étudiante et un parking réversible à Palaiseau (Essonne). Ses associés de l’agence Baukunst et son maître d’ouvrage 1001 Vies Habitat n’ont pas pu être présents. Close Lightbox 6/15 Lauréats de la catégorie «Culture, jeunesse, sport» © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Le théâtre du Maillon à Strasbourg (Bas-Rhin) a remporté le prix de la catégorie «Culture, jeunesse, sport». Le trophée a été remis par Charles-Henri Tachon (à gauche de l’image), architecte et membre du jury, à Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg ; Umberto Napolitano et Benoit Jallon, architectes (agence LAN) et Vincent Cognée, directeur de la construction à la Ville de Strasbourg. Close Lightbox 7/15 Lauréats de la catégorie «Lieux d’activités» © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Le prix de la catégorie «Lieux d’activités» a récompensé le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre du Pôle universitaire interdisciplinaire des cultures numériques à Nantes (Loire-Atlantique). De gauche à droite : Jean-Louis Kerouanton, vice-président de l’université de Nantes ; Simone Murr, architecte-ingénieur (Bollinger+Grohmann) ; Sandra Badji, architecte (agence LIN), Fabienne Duwez, directrice générale de la Soreli et membre du jury ; Xavier Fouquet, architecte (agence F.au). Close Lightbox 8/15 Cocktail © BRUNO LEVY / LE MONITEUR La remise des prix a été l’occasion de partager un moment de convivialité entre lauréats, nommés et invités de marque. Close Lightbox 9/15 Invités © BRUNO LEVY / LE MONITEUR L’architecte Marc Barani, lauréat de l’Equerre d’argent 2008, était le président du jury 2020. A ses côtés : Marjan Hessamfar, architecte, vice-présidente du Conseil national de l’ordre des architectes (Cnoa) et lauréate avec Joe Vérons du prix de la Première œuvre en 2008. Close Lightbox 10/15 Lauréats © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Le paysagiste Michel Desvigne et l’architecte Inessa Hansch sont les lauréats 2020 de la catégorie «Espaces publics et paysagers». Close Lightbox 11/15 Lauréats © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Les lauréats de l’Equerre d’argent 2020 (de gauche à droite) : Bruno Sire, ancien président de l’Université de Toulouse 1 Capitole ; Philippe O’Sullivan, architecte de l’agence Grafton Architects ; Gilles Davoine, rédacteur en chef d’«AMC» et Philippe Vigneu, architecte (agence Vigneu-Zilio). Close Lightbox 12/15 Nommés © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Les architectes Maëlle Tessier (agence Tact Architectes) et Etienne Chevreul-Demas (agence Tectone) étaient nommés dans la catégorie «Habitat» pour une opération de logements sociaux et participatifs à Nantes (Loire-Atlantique). Close Lightbox 13/15 Juré et primés © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Charles-Henri Tachon, architecte, lauréat de l’Equerre d’argent 2019 et membre du jury 2020, en compagnie de ses confrères Benoit Jallon et Umberto Napolitano (agence LAN), lauréats du prix de la catégorie «Culture, jeunesse, sport». Close Lightbox 14/15 Invitées © BRUNO LEVY / LE MONITEUR Fabienne Duwez, directrice générale de la Soreli et membre du jury, avec Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Close Lightbox 15/15 Trophée © BRUNO LEVY / LE MONITEUR La proclamation et remise de l’Equerre d’argent 2021 aura lieu le 22 novembre prochain à Station F, à Paris (XIIIe). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 septembre minuit. Close Lightbox

L’annonce du palmarès de l’Equerre d’argent 2020 avait laissé comme un goût d’inachevé et d’amertume chez les architectes et maîtres d’ouvrage lauréats des prix, ainsi que chez les partenaires des revues «Le Moniteur» et «AMC». Une «cérémonie» avait bien eu lieu au soir du 23 novembre mais, pandémie oblige, elle s’était tenue en distanciel, depuis un studio vidéo.

Afin de dissiper ce triste souvenir, une «cérémonie bis» IRL («in real life») s’est donc tenue le 13 septembre dernier, en l’occurrence un dîner de gala au Pavillon des Princes, à Paris (XVIe). Les heureux récipiendaires de l’Equerre 2020 ainsi que des prix de la Première œuvre et des différentes catégories ont alors pu – enfin ! – recevoir leur trophée. Un moment festif qu’ils ont partagé avec l’ensemble des nommés, les membres du jury, les partenaires de la manifestation, les représentants d’institutions telles l’Ordre des architectes ou la Cité de l’architecture et du patrimoine, mais aussi les journalistes des rédactions organisatrices du prix.

Cette convivialité retrouvée donne un avant-goût de la 39e Equerre d’argent qui sera, elle, remise le 22 novembre prochain. La cérémonie des Prix d’architecture du «Moniteur» et d’«AMC» se déroulera à Station F, à Paris (XIIIe). D’ici là, il est encore temps de tenter sa chance pour cette édition 2021 : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 septembre minuit.



