Equerre d’argent 2020 : découvrez les cinq opérations nommées dans la catégorie «culture, jeunesse et sport»

Vingt-cinq réalisations ont été sélectionnées pour la 38e édition des prix d’architecture du Moniteur, réparties en cinq catégories. Voici les cinq candidats « culture, jeunesse et sport » en lice cette année.

Le palmarès 2020 de l’Equerre d'argent sera proclamé le 23 novembre au soir. Vingt-cinq réalisations sont cette année en lice, retenues par le comité de sélection constitué des journalistes «architecture» du «Moniteur» et d’«AMC», après examen - et débats animés - de quelque 250 dossiers de candidature.

Les opérations nommées concourent dans les catégories «habitat», «activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» ou «première œuvre». Cette dernière catégorie vise à récompenser un bâtiment conçu par un jeune architecte de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Toutes les réalisations ont été livrées sur le territoire français dans l’année écoulée ou, pour la catégorie «espaces publics et paysagers», entre 2018 et 2020. Elles seront défendues par leur concepteur en personne, lors d’une audition devant le jury. Rappelons que les prix d’architecture du Moniteur récompensent, à part égale, un architecte (sans critère de nationalité), ainsi que l’indispensable maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance.

Les cinq opérations en lice pour la catégorie «culture, jeunesse et sport» :

► Toulouse School of Economics à Toulouse (Haute-Garonne)

Maîtrise d’ouvrage : Université Toulouse 1 Capitole

Architectes : Grafton Architects / Vigneu & Zilio Architectes

► Conservatoire national à rayonnement régional au Pradet (Var)

Maîtrise d’ouvrage : Métropole Toulon Provence Méditerranée

Architectes : Studio 1984 / Boris Bouchet Architectes

► Théâtre du Maillon à Strasbourg (Bas-Rhin)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Strasbourg

Architecte : LAN

► Lycée Léonard-de-Vinci à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

Maîtrise d’ouvrage : région Ile-de-France

Architectes : Cosa architectures / Tank Architectes

► Centre européen du judaïsme à Paris (XVIIe)

Maîtrise d’ouvrage : SCI Centre européen du judaïsme

Architectes : Stéphane Maupin Architecture / Bruno Fléchet

