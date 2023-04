Ensa : la ministre de la Culture face aux revendications des étudiants

Moins d’une semaine après l’annonce de mesures d’urgence en faveur des écoles nationales supérieures d’architecture, Rima Abdul Malak s’est rendue, le 27 avril, à l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est pour se confronter à la réalité de la vie étudiante.

1/5 Pancartes © Milena Chessa / Le Moniteur.fr La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s’est rendue, le 27 avril 2023, à l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est (Eav&t) à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Elle s’est arrêtée devant plusieurs pancartes d’étudiants en lutte contre le manque de moyens. L’une d’elles indiquait « Avec le ministère de la Culture, pas de futur ». Close Lightbox 2/5 Mobilisation © Milena Chessa / Le Moniteur.fr Les étudiants de l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est se mobilisent depuis plusieurs mois avec les autres Ensa de France, tout en essayant de continuer leur formation. Close Lightbox 3/5 Réunion © Milena Chessa / Le Moniteur.fr Moment d’échange entre Amina Sellali (directrice de l’Eav&t), Rima Abdul Malak (ministre de la Culture), Hélène Fernandez (directrice de l’architecture au ministère de la Culture) et quelques enseignants et étudiants de l’établissement. Close Lightbox 4/5 Ensa en lutte © Milena Chessa / Le Moniteur.fr Durant la réunion, l’un des étudiants portait un tee-shirt du collectif Ensa en lutte. Close Lightbox 5/5 Visite © Milena Chessa / Le Moniteur.fr La ministre de la Culture, à qui les étudiants ont offert un sweat-shirt de l’école à l’issue de leur rencontre, a visité l’établissement avec sa directrice Amina Sellali et quelques-uns de ses professeurs. Close Lightbox

Ce jeudi matin, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a « tapé l’incruste » - selon ses termes - à l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est (Eav&t) située à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Elle s’est invitée à une réunion de travail entre la direction de l’établissement, le conseil d’administration et les représentants des étudiants pour « comprendre concrètement la réalité de [leurs] situations, préoccupations et attentes ». Car depuis plusieurs mois, les écoles nationales supérieures d’architecture (Ensa) protestent partout en France face au manque de moyens financier et humain.

Leur forte mobilisation avait poussé la ministre à recevoir ce mois-ci à Paris l’ensemble des parties prenantes, puis à prendre des mesures d’urgence, détaillées dans une lettre qu’elle a envoyée aux Ensa le 21 avril. La plus marquante consistait dans le déblocage immédiat d’une aide de trois millions d’euros consacrée à la vie étudiante. Moins d’une semaine après ce courrier, Rima Abdul Malak a voulu constater par elle-même quelles conséquences concrètes elles allaient avoir. Et voir quelles pourraient être les autres mesures à prendre. « Nous allons bientôt rentrer dans une phase de négociation budgétaire pour l’année prochaine, donc plus je recueille d’exemples de vécu, mieux ça sera », a-t-elle indiquée, carnet de notes en main.

Budget

Le budget est justement un point crucial chez les étudiants, et particulièrement ceux en architecture. Car au loyer (compris à Marne-la-Vallée entre 380 euros - en colocation - et 800 euros - seul - par mois), au transport (un ticket aller-retour pour Paris en RER coûte 8 euros) et à l’alimentation s’ajoutent de nombreux autres frais. Par exemple : les inscriptions préalables sur Parcoursup (37 euros par Ensa souhaité), l’ordinateur portable (1500 euros pour un matériel de qualité utilisé durant les cinq années d’études), les impressions de projets sur papier (environ 100 euros par an) et les maquettes de groupe (2x20 euros). Sans compter les matériaux nécessaires pour les maquettes individuelles, dont les prix ont flambé avec l’inflation.

« Dans une école d’architecture, tout est à maximiser pour les étudiants, car il faut pouvoir imprimer des grands formats, fabriquer de grandes maquettes et donc avoir de grands locaux », souligne Pierre Alain Trévelo, président du conseil d’administration de l’Eav&t, qui attend avec impatience l’extension des locaux. La ministre de la Culture, épaulée par Hélène Fernandez, sa nouvelle directrice chargée de l’architecture et par Antoine-Marie Préaut, son conseiller en charge du patrimoine et de l’architecture, ont bien pris note de ces données.

Et ils réfléchiront aux éventuelles solutions à apporter en restant en contact très régulier avec les directeurs d’établissements. Ils plancheront notamment sur la possibilité de ne payer qu’une fois une candidature multiple en école d’architecture sur Parcoursup, de négocier des tarifs pour l’achat groupé de matériel informatique ou encore sur la façon d’éviter les « charrettes », ces moments de travail très - voire trop - intenses avant un rendu de projet que connaissent tous les architectes.