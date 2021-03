[En images] : Le lieu de vie imaginé par Leroy Merlin

Le magasin de Villeneuve-les-Béziers est le 142e pour Leroy Merlin en France et la seule ouverture pour l’enseigne en 2021. Sur un terrain de 40 800 m², il dispose de 15 000 m² de surface dont 8 000 m² de magasin et 400 places de parking. Il propose 35 000 références en stock et plus de 150 000 accessibles depuis le site de l’enseigne.

Son ouverture a permis le recrutement de 85 salariés en local sur les 125 salariés du magasin.