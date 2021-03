[En images] : Casto Solférino, le concept d’hyper-proximité vu par Castorama

Le parcours client s'organise autour de sept zones: la zone évènementielle à l’entrée du magasin qui met en avant des offres thématiques renouvelées toutes les 3 semaines ; la droguerie ainsi que les petits consommables indispensables du bricolage, la décoration (dont l’éclairage et les accessoires déco), les essentiels du bricolage (eau & électricité, quincaillerie, outillage, rénovation du meuble), la peinture (avec notamment l’outil innovant et exclusif de l’enseigne Castorama : la machine à teinter), les solutions de rangement et enfin la zone projet.