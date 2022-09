Duo, deux tours entre ciel et terre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Tours Duo Supprimer Jean Nouvel Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Inaugurés le 21 septembre 2022 à Paris (XIIIe), les deux gratte-ciel conçus en 2012 par les Ateliers Jean Nouvel pour Ivanhoé Cambridge et BPCE Assurances offrent un rapport franc et direct au paysage urbain.

Après les avoir auscultées de près et de loin dans « Le Moniteur » daté du 25 mars dernier (enquête à retrouver ici), le moment est enfin arrivé d’arpenter de l’intérieur les tours Duo, inaugurées le 21 septembre à Paris (XIIIe).

Ces deux gratte-ciel de béton, de verre et de métal, développés par Ivanhoé Cambridge et cofinancées par BPCE Assurances, ont été conçus il y a dix ans par les Ateliers Jean Nouvel. Ils s’élèvent en « V » au bord du boulevard périphérique et culminent respectivement à 122 et 180 mètres.

La tête dans les nuages

Les 106 000 m² de plancher de l’opération accueillent majoritairement des bureaux, occupés par le Groupe BPCE, mais aussi le « TOO Hôtel », un établissement 4 étoiles dont les 139 chambres, le restaurant et le bar ont été aménagés par le designer Philippe Starck dans un esprit de « château dans le ciel ». L’ouverture est prévue pour le 20 octobre prochain.

Le ciel est le point d’attraction de chaque espace. Depuis son lit, son bureau, son canapé, sa baignoire ou sa table de massage au spa, le client de l’hôtel peut profiter - moyennant environ 200 à 600 euros par nuit - d’une vue panoramique sur la capitale et ses alentours. Au 27e étage, le bar dispose d’une terrasse offrant une vision à 360 degrés sur le paysage.



Les pieds sur terre

« J’ai visité six fois ce bâtiment à des degrés divers de maturité et je le trouve vraiment exceptionnel par ce sentiment mégalomaniaque et grandiloquent qui nous saisit quand on monte sur le toit et contemple le monde avec une profondeur de vue aussi vertigineuse », a déclaré lors de l’inauguration Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris en charge notamment de l’urbanisme, de l’architecture et du Grand Paris.

Contrairement aux immeubles de grande hauteur historiquement construits sur dalle, donc sans contact avec la rue, a-t-il rappelé, les tours Duo ont l’avantage d’avoir « les pieds sur terre », avec des rez-de-chaussée accessibles. Et des espaces publics végétalisés ont été aménagés en surplomb des voies ferrées de la gare d’Austerlitz. Selon Emmanuel Grégoire, « les flots de salariés et de passants ne se rendront plus compte du caractère gigantesque de la masse qui est au-dessus d’eux ».