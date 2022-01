Du béton damé comme de la terre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Matériaux de construction Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Economie circulaire Supprimer Matériaux géosourcés Supprimer Réemploi des matériaux Supprimer Recyclage Supprimer Béton Supprimer Béton architectonique Supprimer Terre crue Supprimer Pisé Supprimer ACV Supprimer Valider Valider

Dans les Hauts-de-Seine, pour réutiliser le béton issu de la démolition d’anciens bâtiments, les granulats sont mis en œuvre à la manière du pisé.

Terre ou béton ? La réponse n’est pas évidente au premier abord. Sur le chantier du groupe scolaire La Vallée à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), une matière brune est comprimée en lits horizontaux par les ouvriers, à la manière du pisé. Et pourtant, c’est bien du béton qui est employé pour la construction de l’enveloppe porteuse de ce bâtiment en R+2 de 5940 m².

« Le maître d’ouvrage s’est montré très volontaire sur les aspects de construction bas carbone et économie circulaire », souligne Nuno Florêncio, architecte en charge du chantier pour l’agence A+ Samuel Delmas. Sa préoccupation était de réutiliser les 100 000 t de bétons issus de la démolition de l’ancien campus de l’Ecole Centrale en 2018. Après avoir été broyés, concassés et triés, les granulats sont réemployés in situ.

100 % de granulats recyclés

L’enjeu était de trouver une formulation qui minimise l’impact environnemental tout en atteignant la résistance mécanique nécessaire au rôle structurel des voiles et poteaux. L’équipe de maîtrise d’œuvre a donc formulé un béton « sec », « qui emploie 100 % de granulats recyclés, s’accommode de leur calibrage imparfait et s’affranchit des problèmes de rhéologie liés aux bétons fluides », précise Thibault Vialleton, ingénieur du bureau d’étude structure Batiserf. Et d'ajouter : « ces granulats sont mélangés à 300 kg de ciment par m3 au maximum afin de garantir une résistance à la compression minimale de 8 MPa, sans nécessiter d’Atex ».

