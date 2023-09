Des plénums gonflables prennent place dans un bureau

Le faux-plafond de cet espace de bureaux présentait une faible hauteur. Pour réussir à intégrer un réseau gainé de chauffage-climatisation, l’entreprise Climarvor a utilisé les nouveaux plénums textiles souples de France Air. Une pose simple, un chantier rapide et un client satisfait.

1/6 Plénums © France Air Pour réussir à intégrer un réseau gainé de chauffage-climatisation dans un faux plafond de faible hauteur, Anthony Doré a utilisé les nouveaux plénums textiles souples de France Air. Une pose simple, un chantier rapide et un client satisfait. Close Lightbox 2/6 Un produit léger et facile à stocker © France Air Plumbox est livré dans une pochette en plastique recyclée comprenant le plénum textile et les bandes auto-agrippantes prédécoupées. Sa taille unique est adaptée aux 10 diffuseurs de la gamme France Air et à 4 diamètres de raccordement. Close Lightbox 3/6 La fixation sur le diffuseur © France Air Les bandes auto-agrippantes sont collées sur toute la périphérie du diffuseur 600 x 600 (ici, un modèle tourbillonnaire à fentes orientables DTR France Air). Ensuite, la bande auto-agrippante du plénum, déjà cousue en usine, est fixée sur celle du diffuseur. Cette fixation scratch se détache facilement pour une intervention ou un nettoyage du plénum. Close Lightbox 4/6 La sécurité © France Air Des trous de 2 mm sont prévus dans le diffuseur pour passer des câbles de supportage Easyfix. Ils sont fixés au plafond afin de supporter le poids du diffuseur et du Plumbox. Close Lightbox 5/6 Le raccordement à la gaine de ventilation © France Air Très léger, le diffuseur surmonté du plénum textile s’installe facilement à la place d’une dalle de faux plafond. Après pose d’un manchon mâle/mâle sur la gaine textile, la sangle élastique du plénum enserre celle-ci et garantit l’étanchéité. Close Lightbox 6/6 La mise en route © France Air Une fois les cinq plénums connectés aux gaines du système Airzone, il suffit de démarrer l’installation pour que le plénum Plumbox se gonfle et épouse la forme des poutres en béton pour assurer sa mission. Close Lightbox

Dans cet immeuble situé à Saint-Grégoire, près de Rennes, le maître d’ouvrage souhaitait remplacer le chauffage mural électrique d’un open space et de plusieurs bureaux par un système de chauffage/climatisation gainable Airzone, tout en conservant le maximum de hauteur sous plafond. Pour l’entreprise Climarvor, l’enjeu était donc d’insérer, dans ce faux plafond réduit et traversé par des poutres en béton, le réseau gainé de diffuseurs d’air connecté. Un vrai casse-tête, résolu grâce au produit Plumbox lancé par le fabricant France Air.

Ce nouveau plénum, conçu en textile polyester 100 % recyclé et classé feu, est en effet assez souple pour épouser la forme des obstacles situés dans le faux plafond. La seule contrainte est de respecter une hauteur minimale de 200 mm entre le plafond et l’obstacle, afin que le Plumbox puisse se gonfler suffisamment. Cette solution évite à l’installateur de devoir fabriquer des plénums en tôle sur mesure ou d’être contraint de les positionner aux endroits où l’espace est suffisant, au détriment de la bonne circulation de l’air et de l’esthétique.

Le plénum Plumbox est conçu en circuit court, à partir de chutes recyclées, par un spécialiste des gaines textiles bâtiment. Durable, il affiche une empreinte carbone réduite de 90 % par rapport à un plénum en acier. Un autre avantage de la matière textile est l’amélioration de l’affaiblissement acoustique. « La pose se fait sans aucun outil et nous avons installé cinq Plumbox très facilement », précise Anthony Doré, cogérant de l’entreprise et… premier ventiliste à avoir installé un plénum textile.

Entreprise : Climarvor

Création : 2019

Dirigeants : Anthony Doré et Christian Thomoux

Lieu : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Équipe : 11 salariés

Activité : chauffage, climatisation, équipements frigorifiques, plomberie, ventilation

Certifications : Quali’PAC, Ventilation+e, Manipulation Gaz Frigo