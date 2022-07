Des menuiseries de dernière génération habillent un bâtiment de tradition

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Patrimoine Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Artisan menuisier Supprimer Gers Supprimer France Supprimer Valider Valider

À Maupas dans le Gers, l’entreprise Azurenov 32 a réalisé la pose de fenêtres assurant de fortes performances techniques tout en respectant l’esthétique d’origine de ce château gersois.

1/5 Vue générale © Paul Falzon Dans ce domaine gersois, les 54 menuiseries simple vitrage sont remplacées par des fenêtres à double vitrage Estilou, la gamme d’Atulam pour les demeures anciennes. Close Lightbox 2/5 Menuiseries © Paul Falzon Les menuiseries du rez-de-chaussée sont en chêne, avec une finition huilée noire pour le côté intérieur, et blanche pour l’extérieur. A l’étage, le choix s’est porté sur du bois exotique. Close Lightbox 3/5 Joints © Paul Falzon La pose des fenêtres s’est faite sur un support en PVC expansé, avec de la colle polymère et une bande d’étanchéité eau/air polyuréthane. Un joint crépi permet d’assurer la liaison avec les façades. Close Lightbox 4/5 Volets © Paul Falzon Pour restituer l’esthétique d’origine, les nouvelles menuiseries sont dotées d’une fermeture par mouton et gueule de loup avec crémone véritable. Elles sont doublées par des volets intérieurs repliables. Close Lightbox 5/5 Recyclage © Paul Falzon Les fenêtres déposées ont été mise en benne pour envoi en filière de recyclage. Le chantier a mobilisé deux compagnons pendant un mois, avec des renforts ponctuels pour le transport et la mise en œuvre des menuiseries grand format. Close Lightbox

Pour la rénovation de ce domaine, l’entreprise Azurenov 32 a recherché l’équilibre entre modernité et tradition. Le choix de la gamme Estilou d’Atulam a permis aux propriétaires de bénéficier de performances techniques contemporaines, avec doubles joints d’étanchéité en périphérie et dans l’ouvrant, et double vitrage assurant un affaiblissement acoustique jusqu’à 40 dB.

L’esthétique d’origine du château a été préservée, avec des menuiseries en chêne huilées noires côté intérieur, avec assemblage traditionnel à double enfourchement et fermeture par mouton et gueule de loup avec crémone véritable. Côté extérieur, les nouvelles menuiseries sont protégées par une peinture blanche trois couches. On retrouve la même finition sur les deux faces des fenêtres posées à l’étage, fabriquées elles en bois exotique.

L’entreprise a apporté un soin particulier sur les finitions. Le jointage des fenêtres est réalisé avec un mastic effet crépi qui assure la continuité avec les façades. A l’intérieur, les paumelles acier à turlupet et les cache-paumelles aspect laiton reprennent là encore l’esthétique des menuiseries d’origine. Azurenov 32 a aussi assuré la pose de volets intérieurs, avec la même finition intérieure en chêne noir huilé que les menuiseries.



Entreprise : Azurenov 32

Siège : Seissan (Gers)

Création : 2005

Dirigeant : Paul Castex

Effectifs : 10 salariés

Activités : Menuiseries neuves et rénovation (PVC, bois, aluminium), protections solaires.