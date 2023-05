Concours Lumières 2023 : la qualité d’usage au cœur du palmarès

Quatre collectivités locales et un service public ont été récompensés cette année par le Serce pour la mise en lumière d’un élément de leur patrimoine - monument, ouvrage d’art ou parc - au profit de la population.

En 2022, année de sa mise en lumière, la passerelle de Mazamet (Tarn) a attiré plus de 120 000 visiteurs. L'ouvrage d'art métallique, livré quatre ans auparavant, s'étire sur 140 mètres entre deux parois rocheuses, à 70 m au-dessus de l'Arnette. Son éclairage a été étudié sous tous les aspects - spectres lumineux, orientation, températures de couleur, temporalité - avec des associations environnementales, notamment la Ligue de protection des oiseaux (LPO), afin de limiter la perturbation nocturne de l'avifaune. Le jury a particulièrement apprécié cette conception respectueuse de la biodiversité. Il a aussi noté que la Ville de Mazamet, maître d'ouvrage, compte abaisser l'intensité de son éclairage public urbain, en cohérence avec celle de la passerelle. La mise en lumière de la passerelle comprend l'installation de 112 rubans leds qui éclairent le platelage et les 56 travées verticales. Le coût s'élève à 107952 euros TTC. Surplombant la vallée de la Maurienne, le fort du Télégraphe a été construit à la fin du XIXe siècle à la demande de Napoléon Ier pour y abriter l'un des relais du télégraphe aérien Chappe de la ligne Paris-Milan. Il accueille aujourd'hui des outils de transmissions hertziennes civiles. La communauté de communes Maurienne-Galibier a confié à l'Atelier Roland Jéol sa mise en lumière pour en faire un emblème du territoire, à la fois repérable et appropriable par ses habitants. Des visites guidées du site sont organisées durant la période estivale. La mise en lumière du fort, dont le coût s'élève à 212 095 euros TTC, est effective depuis le 14 juillet 2022. Elle distingue d'une part l'ouvrage militaire et l'éperon rocheux sur lequel il repose, éclairés en blanc ; et d'autre part les antennes qui les coiffent, illuminées en bleu, une couleur souvent associée aux ondes électromagnétiques. Le jury a salué ce choix audacieux de ne pas laisser dans l'ombre ces structures métalliques incongrues, voire disgracieuses, mais de les intégrer à l'histoire et à la géographie du site. Elles deviennent ainsi des éléments du paysage nocturne. La Ville de Yerres a acquis en 2019 une parcelle boisée de 12000 m² située en centre-ville, près du château de Budé. Le parc du même nom, classé espace naturel sensible (ENS), a été mis en lumière par l'agence De Cour à Jardin en septembre 2022. Depuis, il est devenu un îlot de fraîcheur plébiscité par les habitants. La nuit, les promeneurs sont plongés dans différentes ambiances lumineuses selon qu'ils cheminent le long d'anciens remparts, sous les arbres ou bien à proximité de la grotte monumentale. Cette dernière est éclairée uniquement par l'extérieur afin de préserver la faune qui trouve refuge à l'intérieur. Eclairer un parc n'est jamais évident, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un espace naturel sensible. Le jury a souligné la subtilité avec laquelle la lumière artificielle s'insère au site, sans l'altérer. Le montant de l'opération est de 251000 euros TTC. Depuis le 8 février 2021, les Lyonnais passent différemment sous les tabliers du pont Kitchener-Marchand, du Pont-sur-la-Saône et du viaduc ferroviaire de la Quarantaine, dans le 2e arrondissement de la ville. Un rideau de lumière, imaginé par Les Eclaireurs Associés, s'allume automatiquement au passage d'une personne, augmente d'intensité selon qu'elle marche, court ou pédale, et l'accompagne tout au long de son parcours. Outre la sécurité apportée par cette solution technique, le jury a apprécié que les passants deviennent acteurs de ce décor urbain, tout en respectant la logique de trame noire au bord de l'eau. L'intensité lumineuse fluctue en fonction du nombre de personnes et de leur vitesse de déplacement. Le coût de cette réalisation s'élève à 150000 euros TTC. Le jury a attribué une mention spéciale au Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) pour la mise en lumière du moulin (XVIe siècle) et de la chapelle (XIXe siècle) situés sur le mont des Alouettes, territoire de la commune des Herbiers. Car celle-ci a été réalisée avec une approche durable, en réutilisant les emplacements et les gaines d'une précédente installation, sans porter préjudice au site. La mise en lumière, effective au 15 juillet 2021, souligne les particularités des deux édifices : les ailes pour le moulin et les vitraux pour la chapelle. Le montant de cette opération s'élève à 81251 euros TTC.

Alors que les collectivités locales sont de plus en plus contraintes à faire des économies d’énergie, l’éclairage d’un monument ou d’un parc la nuit pourrait constituer une dépense inutile. Or, cette mise en lumière joue un rôle social favorable dans la vie de la population. Tel est le point de vue exprimé par le jury du Concours Lumières 2023, réuni le 10 mai dernier à Paris, à travers le palmarès qu’il a établi (lire ci-dessous).

Créé en 1987 par le Serce, une organisation professionnelle qui représente aujourd’hui les entreprises de la transition énergétique et numérique, ce concours distingue cette année cinq maîtres d’ouvrage parmi les treize ayant envoyé un dossier de candidature. Tous ont été primés pour la mise en valeur d’un patrimoine local par le biais d’un éclairage pérenne et visible gratuitement. Les récompenses seront remises dans chacune des communes lauréates à l’automne prochain.

Le palmarès : 1er prix

Passerelle de Mazamet (Tarn)

Maître d’ouvrage : Ville de Mazamet

Concepteur lumière : non communiqué 2e prix

Fort du Télégraphe à Valloire (Savoie)

Maître d’ouvrage : Communautés de communes Maurienne-Galibier

Concepteur lumière : Atelier Roland Jéol 3e prix ex aequo

Parc Budé à Yerres (Essonne)

Maître d’ouvrage : Ville de Yerres

Concepteur lumière : De cour à jardin 3e prix ex aequo

Sous tabliers du pont Kitchener-Marchand, du Pont-sur-la-Saône et du viaduc ferroviaire de la Quarantaine à Lyon (Rhône)

Maître d’ouvrage : Ville de Lyon

Concepteur lumière : Les Eclairagistes Associés Mention spéciale

Mont des Alouettes aux Herbiers (Vendée)

Maître d’ouvrage : Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev)

Concepteur lumière : Sydev

Les membres du jury : - Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville, président de l’association des Eco Maires, président du jury

- Stéphane Delagneau, conseiller municipal délégué à l’Espace public, travaux en entreprise du patrimoine bâti de la ville de Longjumeau (Essonne) et chef de service « Réseaux, éclairage public, assainissement » de Grand Paris Seine Ouest

- Jérémy Deville, conseiller régional « éclairage public » du Serce pour la région Ile-de-France

- Jean-Pascal Lemeunier, conservateur régional des monuments historiques Grand Est

- Benjamin Thébaud, directeur général et co-fondateur de Land’Act, agence de paysage et d’urbanisme

- Milena Chessa, journaliste au « Moniteur des travaux publics et du bâtiment »