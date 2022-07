Concours : à Lille, les jeunes architectes prédisent l'avenir du parking

© Alberto Roncelli & Nicole Vettore

Alberto Roncelli et Nicole Vettore (Copenhague, Danemark) ont séduit le jury avec un geste architectural fort : une coupure de 20 m de large qui ouvre le bâtiment d’Euralille jusqu’aux deux étages souterrains. De quoi offrir plus de 6 000 m² d’espaces publics composés de promenades et de jardins. Et apporter de l’air naturel et de la lumière du jour aux activités de mobilité, de logistique et de rencontres. Le long de cette nouvelle ouverture, les anciens espaces souterrains se muent en coworking et commerces. «Nous imaginons l’avenir du parking d’Euralille non seulement comme un lieu capable de soutenir d’autres activités, mais surtout comme un lieu capable de les promouvoir», assurent les lauréats.