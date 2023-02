CO’Met, le complexe événementiel XXL d’Orléans

La métropole orléanaise a inauguré en janvier dernier un vaste équipement réunissant une Arena de 10 000 places, un palais des congrès et un parc des expositions. A la conception : Ferrier Marchetti Studio, Chaix & Morel et Associés, et Populous.

1/10 CO’Met © Luc Boegly CO’Met, le nouveau complexe événementiel de la métropole orléanaise déploie son architecture insolite en lisière d’une des principales zones commerciales au sud de l’agglomération. Close Lightbox 2/10 Plan de situation © Ferrier Marchetti Studio Cet équipement « trois-en-un » abrite une Arena de 23 000 m² (à gauche plan), ainsi qu’un palais des congrès et un parc des expositions totalisant 29 000 m² (au centre), situés à proximité du Zénith (à droite). L’ensemble s’étire sur près de 400 mètres le long de la RD202. Close Lightbox 3/10 Flexibilité © Luc Boegly Toutes les composantes de l’opération peuvent fonctionner ensemble ou séparément selon l’importance des événements accueillis. Les agences d’architecture Ferrier Marchetti Studio, Chaix & Morel et Associés, et Populous, ont donc travaillé sur la modularité et la flexibilité des usages. Close Lightbox 4/10 Parc des expositions © 11H45/FLORENT MICHEL Le parc des expositions, d’une surface de 16 000 m², comprend quatre halls, dont deux sont situés sous le palais des congrès. Ce dernier héberge des salles de commissions, des espaces de réception, une terrasse et un auditorium. Close Lightbox 5/10 Auditorium © 11H45/FLORENT MICHEL L’auditorium de 1000 places est équipé d’un système de traitement du son spécifique qui l’autorise à accueillir des orchestres symphoniques. Close Lightbox 6/10 Auvent © Luc Boegly Un vaste auvent métallique, qui abrite l’entrée principale, relie l’espace boisé situé à l’arrière des bâtiments, que l’on traverse pour accéder au parking, et le parvis urbain côté tramway. La passerelle vitrée permet de rejoindre directement l’Arena depuis le palais des congrès. Close Lightbox 7/10 Résille © Luc Boegly Une résille métallique blanche ondulée et perforée habille et fédère l’ensemble des bâtiments. A l’image : l’Arena. Close Lightbox 8/10 Béton © Luc Boegly A l’intérieur de l’Arena, le béton brut domine, dans un esprit de frugalité. Le chauffage est assuré par géothermie. Close Lightbox 9/10 « Chaudron » © Luc Boegly Cette salle de 10 000 places en forme de « chaudron » offre une visibilité excellente et s’adapte à toutes les configurations grâce à ses tribunes rétractables. Elle accueille notamment les matches de l’Orléans Loiret Basket (OLB). Close Lightbox 10/10 Scintillement © Luc Boegly L’agence BOA a placé des projecteurs derrière la résille métallique afin de pouvoir jouer sur la mise en lumière de l’équipement. L’éclairage blanc, celui du quotidien, rappelle la brume de la Loire ; tandis qu’un scintillement bleu marque les soirs d’événements. Close Lightbox

A l’entrée sud d’Orléans (Loiret), CO’Met, le nouveau complexe événementiel de la métropole, déploie son architecture insolite en lisière d’une des principales zones commerciales de l’agglomération. Il s’agit d’un vaste équipement « trois-en-un » qui abrite une Arena de 10 000 places dédiée au sport et au spectacle, un palais des congrès et un parc des expositions.

Les bâtiments, conçus par Ferrier Marchetti Studio, Chaix & Morel et Associés et Populous, s’étirent sur près de 400 mètres le long de la RD202. Construits par Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, ils ont été livrés l’été dernier après un peu plus de trois ans de travaux pour une facture globale de 160 millions d’euros, et inaugurés en janvier 2023 par les handballeurs de l’équipe de France.

Enveloppe « dynamique »

La façade de Co’Met, en béton matricé clair, est habillée d’une résille métallique blanche ondulée et perforée qui filtre la lumière. Signature du projet, cette enveloppe « dynamique », fixée sur une structure porteuse apparente, constitue « le lien fédérateur qui rassemble et unifie les différents volumes dans un ensemble harmonieux », explique Pierre Cornil, architecte associé chez Chaix & Morel et associés.

L’entrée principale s'effectue à l’air libre sous un vaste auvent métallique. Il relie le bel espace boisé situé à l’arrière des bâtiments, que l’on traverse pour accéder au parking, et le parvis urbain côté tramway. « On a pris les choses à contrepied. Au lieu de faire un hall chauffé, on a choisi de conserver un espace de plein air qui insiste sur la continuité entre le parc et l’équipement », relève l’architecte Jacques Ferrier.

Flexibilité et modularité

La conception des espaces a été guidée par la nécessaire flexibilité des usages et la modularité, puisque toutes les composantes doivent pouvoir fonctionner ensemble ou séparément selon l’importance des événements accueillis, ce qui en fait un outil unique en son genre en France.

A l’intérieur, le béton brut domine, dans un esprit de frugalité, et le chauffage est assuré par géothermie. Le parc des expositions, d’une surface de 16 000 m², comprend quatre halls, dont deux sont situés sous le palais des congrès. Ce dernier se déploie sur deux niveaux dans des tons gris, avec des salles de commissions, des espaces de réception, une terrasse, et surtout un vaste auditorium de 1000 places équipé d’un système de traitement du son spécifique qui l’autorise à accueillir des orchestres symphoniques.

Scintillement

De là, on peut rejoindre directement l’Arena sans repasser par le hall extérieur, grâce à une passerelle vitrée. Cette salle de 10 000 places ultramoderne en forme de « chaudron » offre une visibilité excellente et s’adapte à toutes les configurations grâce à ses tribunes rétractables. Le bâtiment, qui privilégie la lumière naturelle pour toutes les circulations, est aussi doté d’une salle d’entraînement destinée aux basketteurs de l’OLB qui seront en résidence sur place.

Enfin CO’Met change de visage la nuit, grâce au travail de l’agence BOA qui a placé une centaine de projecteurs derrière la résille métallique. C’est alors une autre image qui apparaît, davantage en transparence, avec deux couleurs différentes, un éclairage blanc au quotidien qui rappelle la brume de la Loire, et un scintillement bleu les soirs d’événement.