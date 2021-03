Chatillon Architectes réaménagera le Quadrilatère à Beauvais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Oise Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

La préfecture de l’Oise a confié à l’agence d’architecture fondée par François Chatillon le projet de restructuration de ce lieu d’exposition, en vue de lui donner davantage de visibilité, de convivialité et d’accessibilité.

1/10 Patrimoine © Laurent Kronental Inaugurée en 1976 à Beauvais (Oise), au pied de la cathédrale Saint-Pierre, la Galerie nationale de la tapisserie est devenue le Quadrilatère en 2016. Cet établissement culturel, désormais propriété de la Ville, propose avec sa programmation de « tisser un lien singulier entre art et architecture à travers l’histoire et le patrimoine ». En février 2021, l’agence Chatillon Architectes a été chargée de restructurer l’édifice conçu par André Hermant (1908-1978), afin d’accueillir le public dans de meilleures conditions. Cette opération, d’un montant de 8,6 millions d’euros, sera livrée au printemps 2024. Close Lightbox 2/10 Maquette © Milena Chessa / LeMoniteur.fr Une maquette exposée à l’entrée permet de comprendre l’implantation urbaine du projet d’André Hermant. « Le bâtiment n’a pas été conçu pour attirer les regards sur lui, mais sur ce qui est présent autour de lui : le chevet de la cathédrale gothique à l’ouest et les remparts gallo-romains à l’est », indique l’architecte Simon Chatillon. Close Lightbox 3/10 Jardin © Laurent Kronental « Le projet de restructuration va permettre de restaurer et de réinvestir ce patrimoine remarquable du XXe siècle », souligne Lucie Hofbauer, historienne de l’art et de l’architecture qui a pris la direction artistique de l’établissement en 2019. Le jardin, notamment, sera réaménagé en théâtre de verdure et en terrasse de café avec vue imprenable sur la cathédrale. Close Lightbox 4/10 Parcours © Milena Chessa / LeMoniteur.fr Le parcours de visite, exclusivement intérieur aujourd’hui, se prolongera vers l’extérieur à l’issue des travaux. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera facilitée. « L’édifice comporte beaucoup de demi-niveaux et aucun ascenseur, précise l’architecte Simon Chatillon. Nous avons fait le choix de démolir les escaliers situés à l’articulation entre les volumes d’accueil et d’exposition pour y installer de nouvelles circulations. » Close Lightbox 5/10 Curiosité © Laurent Kronental « Les habitants et les touristes se rendent à la cathédrale Saint-Pierre, mais ils ne poussent pas forcément la porte du Quadrilatère qui est pourtant juste à côté, constate Corinne Fourcin, adjointe chargée de la politique culturelle à la Ville de Beauvais. Il faut donc travailler sur une identité, une visibilité et une convivialité plus affirmées pour susciter la curiosité. » Close Lightbox 6/10 Béton versus pierre © Laurent Kronental Les parois en béton du XXe siècle côtoient les murs en pierre des remparts datant de la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle. Close Lightbox 7/10 Cimaises © Laurent Kronental Des cimaises coulissantes seront ajoutées pour proposer un linéaire plus important aux commissaires d’expositions. Close Lightbox 8/10 Ciap © Milena Chessa / LeMoniteur.fr Le Quadrilatère héberge un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap). Celui-ci a pour objectif d’aider les visiteurs à comprendre l’histoire du territoire. Beauvais a obtenu le label Ville d’art et d’histoire en 2012. Close Lightbox 9/10 Vestiges © Milena Chessa / LeMoniteur.fr Les vestiges archéologiques présents dans l’établissement seront mis en valeur par une nouvelle scénographie imaginée par Nathalie Crinière. Close Lightbox 10/10 Patio © Laurent Kronental Le patio sera plus largement vitré afin de voir les anciens ateliers de tapisserie transformés en café et boutique, ainsi que le chevet dont seul le sommet est visible pour l’instant. Close Lightbox

Le 25 février dernier, la Ville de Beauvais (Oise) a rendu public le nom du maître d’œuvre chargé de la restructuration du Quadrilatère, un espace d’exposition de 2000 m² dédié à l’art, l’histoire, la création et au patrimoine. En revanche, les perspectives restent confidentielles pour le moment, certains points étant susceptibles d’évoluer.

« Le projet de Chatillon Architectes répond au programme établit par la Ville de Beauvais et son assistant à la maîtrise d’ouvrage le cabinet AG Studio », communique la municipalité. Ce programme vise à remettre l’équipement aux normes, le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et offrir des services et des espaces de convivialité. Il doit également permettre le développement de l’établissement en termes de scénographie et d’espaces pédagogiques.

« Une identité plus affirmée »

Le projet lauréat propose « une réponse contemporaine fondée sur l’histoire du lieu », indique la municipalité. « Nous adoptons la même attitude que celle d’André Hermant lorsqu’il a conçu cette belle architecture dans les années 1970, c’est-à-dire ne pas montrer le bâtiment, mais ce qu’il y a autour », explique Simon Chatillon, architecte et directeur de la création à l’agence fondée en 1986 par son père François Chatillon.

« Les habitants et les touristes se rendent à la cathédrale Saint-Pierre, mais ils ne poussent pas forcément la porte du Quadrilatère qui est pourtant juste à côté, regrette Corinne Fourcin, adjointe chargée de la politique culturelle à la Ville de Beauvais. Il faut donc travailler sur une identité plus affirmée pour susciter la curiosité. » Le public est attendu au printemps 2024 pour juger du résultat.